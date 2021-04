Sono state diffuse le novità Tunué di aprile e maggio 2021. Si tratta di 5 volumi in tutto, scopriamoli nel dettaglio!

Qui invece trovate il nostro report sulla presentazione delle novità Tunué per il 2021.

Le novità Tunué di aprile e maggio 2021

LA LEONESSA DI DORDONA – 15 aprile

di Enrico Orlandi e Gaia Cardinali

cm 16,8×24, pp. 152 a colori, € 17.50

La materia dei poemi cavallereschi rivisitata per un fantasy moderno. Questa la sfida de La leonessa di Dordona, graphic novel in uscita per Tunué il 15 aprile. Sceneggiato da Enrico Orlandi e disegnato da Gaia Cardinali, gli autori danno immagine e colori alla storia d’amore tra Bradamante e Ruggero ispirandosi liberamente all’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Al centro una figura femminile forte, coraggiosa, determinata a prendere in mano il proprio destino. Un racconto di crescita e di ribellione di una giovane donna tra storia, epica e magia con un finale diverso e inaspettato.

DRAGON KINGDOM OF WRENLY – LA MALEDIZIONE DEL FUOCO FREDDO – 22 aprile

di Jordan Quinn, Ornella Greco, Gabriele Cacrolici, Giovanni Spadaro

cm 14×20.05, pp. 144 a colori, € 17.50

Ruskin non ha mai conosciuto la vita oltre le mura del palazzo del signore di Wrenly ma il suo potere e destino sono ancora tutti da scoprire. Una minaccia che deriva da un’antica maledizione incombe sul regno di Wrenly e tre piccoli draghi si fanno carico di un’importante missione per far scomparire la malezione. Ce la farà Ruskin insieme ai suoi compagni di avventura a salvare il regno?

DAISY E LA MASCHERA SPEZZATA – 6 maggio

di Lorenza Di Sepio e Marco Barretta

cm 16,8×24, pp. 120 a colori, € 14.50

Catturata dalle pagine di un libro scritto tanti anni fa da suo padre, la piccola Daisy ha deciso di rimanere nel regno fatato con la sovrana Dahlia, per cercare di salvare un reame in pericolo. Ma non tutto è come sembra e mentre Daisy non si accorge del grande inganno, il padre Alexander non vuole abbandonarla e torna nel racconto per salvarla. Tra avventure fantastiche, vecchi e nuovi amici, riusciranno nel loro intento? E Dahlia accetterà il ruolo che la narrazione le impone di rivestire?

PENSS – 13 maggio

di Jérémie Moreau

cm 16,8×24 cartonato, pp. 232 a colori, € 27

All’alba dei tempi, Penss trascorre le sue giornate contemplando e riflettendo sulla bellezza della natura. Rifiutato dal suo clan perché inattivo per la caccia, è costretto a sopravvivere da solo affrontando le insidie di un mondo selvaggio. Come la natura che, inevitabilmente, si piega in inverno e si dispiega in primavera, così la mente di Penss cambierà nel corso della storia: per lui inizierà una nuova vita e, di riflesso, un nuovo futuro per l’umanità.

FLAMER – 27 maggio

di Mike Curato

cm 15×21, pp. 368 a colori, € 19.90

È l’estate tra le medie e le superiori, e Aiden Navarro è al camposcuola. Tutti stanno attraversando dei cambiamenti ma per Aiden la posta in gioco è più alta. Mentre conosce nuovi amici, affronta bulli e passa del tempo con Elias (un ragazzo a cui non riesce a smettere di pensare), si ritrova in un percorso di coming out e accettazione.

