Tra le uscite manga J-POP del 7 Aprile 2021 troviamo i volumi conclusivi di Love Stage!! e Steins;Gate 0 e i nuovi volumi di serie come Kasane o Sword Oratoria.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 7 Aprile 2021

Le uscite manga J-POP del 7 Aprile 2021

Hanako Kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 6

Di Aida Iro

€ 5,90

A causa di uno dei sette misteri scolastici fuori controllo, gli studenti dell’accademia Kamome ora sono tutti coperti di rughe!

Per riportare la pace, Hanako fa squadra con un alleato inaspettato ma, proprio quando sembra che tutto stia per risolversi, il segreto di Nene viene allo scoperto!

Kasane 6 di 14

Di Daruma Matsuura

€ 6,90

La tenebrosa serie che ha conquistato il Giappone, nominata all’ottavo Manga Taisho e adattata in live action!

Grazie ai poteri del rossetto ereditato dalla madre, Kasane ha sottratto a Nina Tanzawa il suo splendido viso, servendosene per diventare un’attrice famosa.

Nel frattempo, Nogiku, venuta a conoscenza del segreto del rossetto, si intrufola nell’appartamento di Kasane, dove trova Nina in stato vegetativo…

Il dramma delle tre donne raggiunge il suo culmine!

Danmachi – Sword Oratoria 16

Di Fujino Omori, Takashi Yagi

€ 5,90

L’amatissimo spin-off di Danmachi, con protagoniste le più forti guerriere della serie!

La Familia Loki si trova in grave pericolo all’interno del labirinto artificiale di Cnosso.

La maledizione dell’Evilus si dimostra un ostacolo più duro del previsto per il gruppo diviso, che riesce però a superare le avversità affidandosi al vento di Ais.

Ricoperti di ferite, cercano una via di fuga per tornare vivi in superficie, ma…

Anche Sword Oratoria è già diventato una serie animata!

Le Rose Di Versailles – Lady Oscar Collection Vol. 4

Di Riyoko Ikeda

€ 14,00

L’edizione definitiva del capolavoro di Ryoko Ikeda (La finestra di Orfeo), LE ROSE DI VERSAILLES, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale.

A cadenza mensile, prosegue la serializzazione dei volumi contenuti nel prestigioso box, appena tornato disponibile.

Disponibile all’interno dell’elegante box da collezione Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles Box (1-5).

Steins; Gate Zero 6 di 6

Di Taka Himeno

€ 6,00

Novembre 2010, linea di universo β.

Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei.

Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpianti, finché un giorno…davanti a lui compare un’altra ragazza.

Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Love Stage!! 7 di 7

Di Eiki Eiki, Taishi Zaou

€ 6,90

Arriva il momento della convivenza finale!

Per sfuggire al suo stalker, Izumi si rifugia nell’appartamento di Ryoma.

I due mangiano insieme, fanno il bagno insieme, e la sera… <3

La loro vita quotidiana prosegue piena d’amore, fin quando Izumi non dice a Ryoma di voler fare la parte dell'”attivo”, ma… il giovane attore scappa via per la paura!

A quale conclusione giungerà la coppia, dopo aver riflettuto su che cosa significhi davvero una relazione fra due uomini?

