Le uscite manga Flashbook di Aprile 2021 sono state confermate dalla pagina Facebook ufficiale della casa editrice, trovando così corrispondenza con quanto presentato sui cataloghi.

Di seguito le uscite manga Flashbook di Aprile 2021; qui le novità previste per Maggio e qui gli ultimi nuovi annunci.

MY ROOMMATE IS A CAT 7

di Tsunami Minatsuki

b/n, 12×18 cm, 5,90 €

Subaru prosegue la ricerca di brave persone disposte ad adottare i tre mici trovati sotto la veranda di casa. Uno viene accolto dalla piccola Haru-chan, figlia della proprietaria del ristorante che in passato si era affezionata alla micia Haru, mentre un altro verrà affidato a una anziana coppia che però ha già un amico a quattro zampe…Riuscirà Subaru nell’impresa di sistemarli tutti?

DEATH HALL 16

di Kishi Azumi

b/n, 12×18 cm, 5,90 €

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova a confine tra questo e l’altro mondo.

Qui arrivano tutti i defunti, i quali, seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla loro esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o…

C’è qualcuno che vuole scusarsi finché non avrà esaurito tutte le lacrime…