I nuovi Funko POP! di Darkseid e Superman a colori sono stati creati sulla scia del successo di Zack Snyder’s Justice League. Da anni Funko reinventa le icone della cultura pop nel formato di iconiche statuette in vinile simili a caricature che i fan possono collezionare.

Zack Snyder’s Justice League è stato elogiato sia dai fan che dalla critica da quando è stato rilasciato due settimane fa. È una versione modificata e ampliata dell’originale Justice League, che è stato pubblicato nel novembre 2017. Quel film è stato diretto da Joss Whedon quando Snyder ha dovuto lasciare il progetto dopo una tragedia familiare nel marzo 2017.

Dopo che Snyder stesso ha confermato che la versione di Whedon del film era diversa da quella che aveva in mente, i fan hanno scatenato una massiccia campagna perché il regista realizzasse Zack Snyder’s Justice League. Il film è uscito su HBO Max e in alcune sale cinematografiche il 18 marzo. Per questo, non sorprende che questi Funko POP! vengano annunciati ora.

I nuovi Funko POP! di Superman e Darkseid da Zack Snyder’s Justice League

I Funko POP! di Superman e Darkseid sono già disponibili per il preordine cliccando qui. Le figure sono disponibili a colori e in bianco e nero metallizzato.

Come potete vedere dalle immagini qui in alto, Superman indossa il suo abito alternativo nero e argento con cui viene mostrato proprio in Zack Snyder’s Justice League. Anche la figure di Darkseid indossa lo stesso vestito blu scuro scuro che il personaggio veste anche nel film.

Altri nuovi Funko POP! includono anche Wonder Woman che trasporta una freccia in abiti civili e DeSaad, che è uno dei fedeli discepoli di Darkseid. Le figure possono essere preordinate su Target e costano $ 8,99 ciascuna. Sono tutti pronti per essere rilasciati il prossimo 20 agosto.

