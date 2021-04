The Batman – la collocazione del film nel DCEU

Il film di Matt Reeves è previsto per il 4 Marzo 2022.

The Batman è uno dei film DC più attesi tra quelli al momento nel scaletta di Warner Bros. Pictures.

Come sappiamo, il film, che racconta una storia dai toni noir e investigativi ambientata nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, si svolge su una terra diversa rispetto a Justice League dove abbiamo il Batman di Ben Affleck.

The Hollywood Reporter aggiunge ora che il film sarebbe ambientato sulla terra alternativa Terra-2 (Earth-2) e che sarebbe separato dal resto del DCEU, a differenza degli altri film e serie derivate in sviluppo che condivideranno lo stesso universo il cui status quo sarà definito da The Flash.

Il film di Reeves godrebbe quindi di un proprio microcosmo narrativo, che comprende la serie tv spin-off Gotham PD.

A proposito di The Batman

The Batman è diretto da Matt Reeves, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore insieme a Mattson Tomlin e di produttore insieme a Dylan Clark (Il pianeta delle scimmie).

Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton – Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Le riprese principali sono iniziate a Gennaio 2020, sono state quindi fermate a Marzo e poi riprese a Settembre; si sono fermate di nuovo dopo che Pattinson è risultato positivo al COVID-19 e sono riprese fino al completamento avvenuto il 13 Marzo 2021.

The Batman e Gotham PD

Se The Batman si svolgerà durante l’Anno Due di Batman, Gotham City PD sarà ambientata durante “l’Anno Uno” in un viaggio all’interno della corruzione della città e del suo dipartimento di polizia.

L’idea è quindi di tornare ai tempi della prima apparizione del Cavaliere Oscuro, che inizia a destabilizzare la città, e raccontare la storia dal punto di vista dei poliziotti corrotti.

In particolare seguiremo le vicende di uno di questi poliziotti, in una storia che è una battaglia per la salvezza della sua anima.

Reeves non ha ovviamente specificato chi sarà questo poliziotto, ma sembra che avrà un qualche legame con il mistero di Batman.

Nella serie vedremo una città come non l’abbiamo mai vista prima e incontreremo sia personaggi visti nei fumetti sia personaggi completamente nuovi.

La serie è prodotta da Reeves e sviluppata da Joe Barton per HBO Max.

