La programmazione cinematografica di Warner Bros. e DC Films sta andando avanti senza New Gods di Ava DuVernay e lo spinoff di Aquaman di James Wan, The Trench.

Ecco cosa hanno detto Warner Bros. e DC in una dichiarazione:

New Gods avrebbe portato sullo schermo i personaggi dei fumetti creati dal defunto e leggendario artista Jack Kirby. DuVernay, tuttavia, rimane nel gruppo DC e sta attualmente lavorando alla serie DC Naomi per The CW.

The Trench, nel frattempo, doveva essere un progetto dai toni horror derivato da Aquaman e incentrato sul gruppo di creature anfibie viste nel film del 2018 da 1 miliardo di dollari. Noah Gardner e Aidan Fitzgerald avevano scritto la sceneggiatura, che Wan stava sviluppando come produttore con il collaboratore Peter Safran. Anche Wan rimane nell’ovile della DC mentre si sta preparando a girare Aquaman 2 per lo studio, entro la fine dell’anno.

La notizia è ufficiale ed è stata anche comunicata dalla stessa Ava DuVernay in un post su Twitter:

Ava! I’m so incredibly proud of the work we did, it was such a joy seeing you bring your passion and talent to these characters. I really felt Kirby’s legacy was being honored here and I wish we could’ve kept going. That one Barda/Scott scene where…damn.

— Tom King (@TomKingTK) April 1, 2021