Saint Seiya Final Edition è la nuova edizione del manga storico del maestro Masami Kurumada.

Come sappiamo questa edizione definitiva e rimasterizzata godrà di una impostazione grafica di copertina simile a quella di Next Dimension, sequel naturale della serie originale dei Cavalieri dello Zodiaco, e conterrà aggiunte e correzioni in quasi tutte le pagine.

Inoltre raccoglierà le miniserie Episode Zero, Origin e Destiny finora uscite solo su rivista.

Ora stando alla filiale giapponese di Amazon i primi due volumi di Saint Seiya Final Edition verranno pubblicati da Akita Shoten l’8 Giugno.

Il formato dei volumi è di 12,5 x 17,6 cm; il primo conta 266 pagine, il secondo 290 pagine: il numero complessivo dei volumi, quindi, dovrebbe essere minore della perfect edition (22 volumi).

Saint Seiya – non solo la Final Edition

Sempre l’8 Giugno, come vi abbiamo già riportato, sarà disponibile nelle librerie del Giappone il volume 13 di Saint Seiya Next Dimension.

Il volume 13 raccoglierà i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018.

Per l’inizio di questa Estate, inoltre, è prevista la ripresa della serie con l’arrivo dei capitoli 96-101.

In Italia Next Dimension è in corso per J-POP Manga.

Ricordiamo che Edizioni Star Comics ha pubblicato la serie storica in formato classico e in perfect edition, recentemente ristampata:

Tornano Pegasus e tutti gli altri Cavalieri dello Zodiaco in una nuova edizione completamente “rimasterizzata” e arricchita dalle tavole a colori originali. FINALMENTE IN EDIZIONE ‘PERFECT’ ANCHE IN ITALIA: l’unica, vera, originale versione di SAINT SEIYA così com’è stata concepita all’origine! – Tutte le tavole a colori (originariamente apparse solo su rivista) – Vignette e dialoghi aggiornati – Nuovissime copertine inedite – Nuovo adattamento – Volumi enormi, dalle 232 alle 256 pagine ciascuno – Grande formato Un’occasione imperdibile per tutti i giovanissimi lettori che non hanno mai letto uno dei manga più celebri e avvincenti, nella stessa edizione ‘perfect’ che ha riportato all’apice del successo Dragon Ball! Un altro ‘must’ per ogni vero collezionista!

