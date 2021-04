Il sito ufficiale del nuovo anime televisivo adattamento del manga Shaman King di Hiroyuki Takei ha rivelato che la serie avrà 52 episodi che saranno divisi in quattro cofanetti Blu-ray Disc da 13 episodi ognuno.

I primi due cofanetti Blu-ray Disc usciranno rispettivamente il 25 agosto e il 24 novembre 2021. Il terzo uscirà il 23 febbraio 2022 e il quarto il 25 maggio 2022.

Ricordo che in Giappone l’anime è stato presentato in anteprima ieri 1° aprile mentre Netflix lo trasmetterà a data da definirsi in streaming in tutto il mondo entro quest’anno.

A proposito di Shaman King Reboot

L’anime adatta tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga, che Kodansha ha iniziato a pubblicare in Giappone lo scorso giugno. Il primo adattamento anime del manga è stato presentato in anteprima nel 2001.

La maggior parte del cast e dello staff della serie originale di Shaman King sono tornati per il reboot.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air). Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista principale Yoh Asakura che avrà una nuova voce grazie a Yoko Hikasa e Masakazu Morita come nuovo attore di Mosuke, i personaggi Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao saranno doppiati rispettivamente dai doppiatori originali Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama.

Ritornano anche Inuko Inuyama nel ruolo di Manta Oyamada, Romi Park nel ruolo di Tao Ren, Masahiko Tanaka come Ryunosuke Umemiya, Wataru Takagi è Tokagerō, Kousuke Takaguchi come Bason, Takehito Koyasu nel ruolo di Faust VIII.

Megumi Hayashibara sta ancora una volta eseguendo la sigla di apertura dell’anime intitolata Soul salvation e la sigla di chiusura Boku no Yubisaki (My Fingertip). La cantante aveva eseguito le due canzoni di apertura e due canzoni finali per l’anime del 2001.

