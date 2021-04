Boruto Uzumaki ha affrontato moltissimi villain nel corso della sua vita, ma nei prossimi giorni avrà una brutta sorpresa, come anticipa Boruto 86. Dopotutto, il manga ha chiarito che il fardello del futuro di Konoha ora grava interamente sulle spalle del ragazzo: Naruto e Sasuke non sono più in grado di combattere come una volta, e questo è un incubo da considerare quando ti rendi conto di quanto sia forte il nuovo cattivo della storia.

Boruto 86 – la determinazione di Boruto e la forza del nuovo villain

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 86.

Boruto 86 non solo ha confermato la determinazione di Boruto a diventare più forte, ma ha reso chiaro ai fan quale sia il reale potenziale di un nuovo villain. Sembra che Kara sia allo sfascio, ma il suo membro più potente è tutt’altro che finito. Code è in missione per vendicarsi e Amado dà a Naruto una notizia scioccante sulla forza del ragazzo.

“La reazione che ha avuto luogo nel corpo di Code è particolarmente sbalorditiva. Le sue capacità di combattimento hanno superato persino Jigen“, ha osservato l’ex scienziato di Kara. “Il corpo di quasi ogni membro di Kara è stato rimodellato per rafforzarlo, ma nel caso di Code è esattamente l’opposto. Ha fatto mettere dei limitatori per controllare la sua formidabile forza“.

Code è stato in gran parte assente dal manga fino ad ora, ma sembra che i suoi poteri non siano qualcosa con cui scherzare. L’anime ha già mostrato il ragazzo sullo schermo, ma nessuno avrebbe mai potuto prevedere il suo folle potere.

E a peggiorare le cose, Amado è l’unico in grado di annullare i limitatori posti su Code, quindi è meglio che Boruto inizi ad allenarsi con Kawaki al più presto, se vuole contrastarlo in modo efficace.

