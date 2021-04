Hot Toys ha annunciato l’arrivo di nuove figure Cosbaby di Ritorno al Futuro. Doc Brown e Marty McFly ritornano in una versione kawaii e assolutamente adorabile!

Ritorno al Futuro – le nuove figures Hot Toys

Le Cosbaby di Doc Brown e Marty McFly sono pensate per riproporre le scene iniziali del film quando i due protagonisti testano la macchina del tempo DeLorean con Einstein. Alti circa 11 cm, entrambi i personaggi sono ricchi di dettagli ed evocano tutte quelle emozioni che i fan di Ritorno al Futuro hanno provato per la prima volta guardando il film.

Marty McFly tiene in mano la videocamera e poggia un piedo sullo skateboard, mentre Doc Brown ha un’spressione scioccata mentre tiene tra le mani il telecomando.

Entrambe le figure Cosbaby di Ritorno al Futuro avranno una piccola aggiunta divertente per qualsiasi fan di questa iconica serie fantascientifica. I pre-ordini per questi non sono ancora iniziati, ma i fan saranno in grado di trovare tutti gli oggetti da collezione Hot Toys situati qui.

Hot Toys descrive così le sue nuove figure:

Hot Spot è orgogliosa di presentare i due adorabili oggetti da collezione con Marty McFly e Doc Brown, i personaggi principali come Cosbaby. Ogni figura misura circa 11 cm di altezza e viene fornita con una base. Prendendo ispirazione dalla scena in cui Doc manda Einstein nel futuro, i nostri ultimi Cosbaby ricreano Marty nel suo gilet arancione con una videocamera e uno skateboard; mentre il geniale scienziato Doc Brown nella tuta bianca antiradiazioni mentre tiene in mano un dispositivo di controllo remoto che prova la macchina del tempo per la prima volta. Diventa il primo viaggiatore del mondo con Marty e Doc Cosbaby!

Ricordo che Kidrobot ha immesso sul mercato una replica peluche da 71 centimentri del futuristico Hoverboard, lo skateboard fluttuante e senza ruote utilizzato da Marty McFly in Ritorno al futuro Parte II, perfetto per i fan della serie!

