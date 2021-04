Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man:No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Parla il regista di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness!

Durante un Q&A su Reddit in vista dell’uscita del suo nuovo film horror The Unholy, a Sam Raimi era inebitabile che gli sono state poste diverse domande riguardanti il suo lavoro su Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Nel momento in cui gli è stato chiesto cosa si prova a dirigere nel 2021 un film tratto dai fumetti della Marvel rispetto ai primi anni del 2000, il regista della trilogia di Spider-Man ha dichiarato:

“Sicuramente c’erano meno aspettative ai tempi. Kevin Feige è un produttore fantasticoo. Conosce i suoi personaggi e la loro storia meglio di chiunque altro. E questo è davvero il super-potere di un grande produttore.”

In seguito un altro utente ha chiesto al regista se abbia avuto un ruolo nella lavorazione di WandaVision considerando le connessioni tra il Film e la Serie TV:

u/RespectThyHypnotoad: “Amo davvero il tuo lavoro. I film di Spider-Man, Drag Me To Hell, The Quick e La Casa. Io e molti altri non vediamo l’ora di vedere Doctor Strange 2. Mi chiedevo se avessi guardato o avessi dato qualche contributo per WandaVision. Elizabeth Olsen è stata fenomenale nello show e sono emozionato di vederla sotto la tua guida.” SAM RAIMI: “Grazie per i complimenti. Non ho dato alcun input per WandaVision ma loro (il team di WandaVision) mi ha aiutato un paio di volte per Doctor Strange 2. Sì, Elizabeth Olsen è davvero fantastica.”

Voi che aspettative avete per Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness??

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness: cast e trama

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Hai visto Doctor Strange?