Deadpool 3 è stato confermato ufficialmente da Kevin Feige e, oltre a portare il personaggio di Ryan Reynolds all’interno del Marvel Cinematic Universe, il nuovo film del mercenario chiacchierone avrà il suo caratteristico Rated-R. Il franchise cinematografico di Deadpool è l’unico “superstite” di casa Marvel, dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Walt Disney Company.

Il terzo capitolo si trovava da tempo in fase di sviluppo ma il mese scorso i Marvel Studios hanno scelto ufficialmente le due sceneggiatrici per la pellicola: le sorelle Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, note per aver lavorato a Bob’s Burgers (per cui hanno vinto un Emmy Award) e alla sitcom per adulti The Great North per Fox Broadcasting Company.

Il regista di Deadpool 2, David Leitch, ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter della possibilità di poter lavorare ad un nuovo capitolo del franchise. Pur dimostrandosi aperto all’idea di dirigere Deadpool 3, il regista ha confermato di non essersi incontrato con i Marvel Studios al momento:

“Non ci sono state delle discussioni, ma tutto ciò che riguarda Deadpool è caro per noi. Se dovessero esserci delle conversazioni, intratterremo con il cuore pieno con Deadpool. Abbiamo adorato lavorare con Ryan. Abbiamo avuto un rapporto collaborativo grandioso, ed ora siamo amici. Se dovesse succedere qualcosa, ci saremo.”

Anche Kelly McCormick, moglie dello stesso David Leitch nonché produttrice di Deadpool 2, ha espresso il suo entusiasmo per il terzo film:

“È il bambino di Ryan. È uno dei nostri collaboratori preferiti, e ci piacerebbe fare qualsiasi cosa con lui. Siamo semplicemente entusiasti che ci stia lavorando.”

Il futuro di Deadpool in Disney

Come già detto questo terzo Film del mercenario chiacchierone sarà ambientato all’interno del Marvel Cinematic Universe e sarà ovviamente Rated-R. Essendo questo il primo film di Deadpool prodotto dai Marvel Studios, è chiaro che la Disney vorrebbe dare “un nuovo inizio” al personaggio, e di conseguenza non si affida a produttori, scrittori o registi delle pellicole precedenti.

Feige sta facendo un’eccezione per questo progetto rendendolo il primo vietato ai minori dell’MCU. Apparentemente dovrebbe essere l’unico personaggio del vecchio franchise di Fox sugli X-Men a continuare il suo viaggio ai Marvel Studios.

Recupera la Funko Pop di Deadpool.