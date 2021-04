Annunciate le uscite StarzPlay di Aprile 2021! Vediamole insieme per la piattaforma streaming disponibile su Apple Tv e poi anche su Amazon Prime Video fra i Channels e Rakuten Tv.

Le uscite StarzPlay di Aprile 2021

Ad aprile vedremo il finale di The Attaché (disponbile dal 14 marzo), storia di una crisi di identità e di famiglia. Avshalom, musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, trasfeirtosi con la moglie Annabelle per il nuovo incarico di lei presso l’ambasciata israeliana, non riesce ad intergrarsi nella realtà parigina mentre sua moglie è a proprio agio, avanza con la carriere e vorrebbe restare un anno in più.

Come reagirà Avshalom, solo in una terra straniera, nel pieno di una crisi coniugale? Riuscirà a salvare il matrimonio e la propria integrità? Non perdete l’episodio finale domenica 11 aprile!

Aspettando la produzione della terza stagione di Step Up High Water con Christina Milian, Faizon Love, Ne-Yo, Keiynan Lonsdale, Rebbie Rose, Enrique Muciano e Terayle Hill, dal 28 marzo sono disponibili le prime due stagioni di questa serie ispirata ai film Step Up di Lionsgate, che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari nel mondo.

I protagonisti della serie sono gli studenti della scuola di arti performative High Water di Atlanta. Quando i gemelli Tal e Janelle si trasferiscono dall’Ohio si ritrovano immersi in un mondo in cui ogni mossa è una prova e dovranno capire quanto sono disposti a combattere per realizzare i propri sogni.

Aspettando la terza stagione in arrivo a maggio, sono disponibili le prime due stagioni della serie, basata sull’omonimo film del 2009 diretto da Steven Soderbergh, The Girlfriend Experience. La serie si incentra sulle GFE, delle fidanzate a pagamento, donne che forniscono relazioni emotive e sessuali a caro prezzo.

Nella prima stagione, Christine Reade è una studentessa di giurisprudenza e stagista presso una prestigiosa azienda, ma le sue priorità cambiano rapidamente quando un compagno di classe la introduce nel mondo delle escort. La stagione 2 si concentra su nuovi personaggi e cambia formato con due trame parallele.

Dal 9 aprile arriverà Howards End è la storia di due sorelle insolite e indipendenti, dei loro uomini, della ricerca dell’amore e del suo significato in un mondo in continua evoluzione.

E’ in onda ogni domenica con un nuovo episodio la seconda stagione di Pennyworth. Questa serie originale DC esplora gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth, un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne.

Un anno dopo gli eventi narrati nella prima stagione, l’Inghilterra è coinvolta in una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di controllare l’intero paese. È qui nella zona neutrale del West End che troviamo Alfred Pennyworth. Alfred, che ora gestisce The Delaney, è alla ricerca di una via di fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo.

Ricordiamo che StarzPlay è disponibile su Amazon Prime Video fra i Channels, Apple Tv e Rakuten Tv.

Recuperate la serie completa di Gotham in blu-ray!!