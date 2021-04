Attraverso la sua pagina facebook ufficiale sono state ufficializzate le uscite Editoriale Cosmo Nona Arte e Alessandro Editore di aprile 2021

Vediamole nel dettaglio!

Le uscite Editoriale Cosmo Nona Arte e Alessandro Editore di aprile 2021

ELFI 7

Autore: Jean-Luc Istin, Kyko Duarte, Nicolas Jarry eGianluca Maconi

Collana: Cosmo Album 7 Pagine: 128pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970793 Prezzo: 16,90€

Oltre alla collana di Orchi e Goblin, infatti, arrivano da aprile le avventure di Elfi (dal volume 16 in avanti), Nani (dal volume 5 in avanti) e Maghi (inedito) partendo esattamente

da dove si era interrotto l’editore precedente! Ogni mese potrete quindi leggere un nuovo albo contenente una doppia avventura ambientata in questo universo fantasy.

FINALMENTE IN ITALIA IL GRANDIOSO AFFRESCO HEROIC FANTASY DELLE TERRE DI ARRAN.

SAVAGE DRAGON 40 – COME IN TV!

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 40 Pagine: 160pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970441

Prezzo: 18,90€

Malcolm e Maxine si trasferiscono a Toronto, Canada! Il Reality Show con protagonista la famiglia sempre in crescita di Malcolm Dragon fa il suo debutto proprio mentre una fine imminente è dietro l’angolo. Ospiti speciali, un gruppo di supercattivi pronti a fare la pelle al vigilante crestato! CONTIENE SAVAGE DRAGON 228-234

STRAY BULLETS 5 – ASSASSINI

Autore: David Lapham Collana: Cosmo Comics 114

Pagine: 256pp. b/n Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970489 Prezzo: 22,90€

Un vero e proprio gioiello noir che con questo quinto volume continua a riproporre la produzione di Lapham inedita in Italia. Otto episodi indipendenti ma interconnessi raccontano la storia contorta di due adolescenti entrambi segnati da tragici incontri durante la loro infanzia con la malavita di Baltimora sullo sfondo della tranquilla cittadina di Sandcastle, incapaci di sfuggire al loro oscuro passato.

PROSEGUE LA PUBBLICAZIONE CRONOLOGICA E INTEGRALE DEL CAPOLAVORO STRAY BULLETS DI DAVID LAPHAM

SOULFIRE 5 – PANDEMONIO

Autore: Aa. Vv. Collana: Cosmo Comics 114

Pagine: 192pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869119378 Prezzo: 22,90€

Dopo aver salvato il mondo dalla forza distruttiva del caos stesso, Malikai e i suoi amici tentano di riprendere il normale corso delle loro vite. Tuttavia, un pericolo sconosciuto sta crescendo sempre più nelle ombre fra magia e tecnologia. IL SUO NOME È RAINIER E NON SI FERMERÀ DAVANTI A NULLA PER VEDERE I SUOI PIANI COMPIERSI.

RED SONJA 9 – TERRA BRUCIATA

Autore: Mark Russell e Mirko Colak Collana: Cosmo Fantasy 60

Pagine: 192pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869119804 Prezzo: 22,90€

Nessun uomo sa da dove venga, o dove abbia imparato a maneggiare la spada in modo da far impallidire più di un guerriero. Sanno solo che la chiamano la Diavolessa con la spada delle steppe di Hyrkania! Un conquistatore si fa avanti con un’armata immensa e una profezia fatale. Una sacerdotessa reclama vendetta. E una certa rossa viene nominata signora della guerra della sua terra natia, apparentemente destinata alla distruzione!

DALL’AUTORE DI SECOND COMING, MARK RUSSELL, E MIRKO COLAK (CONAN), INIZIA

UN NUOVO CICLO DI RED SONJA RICCO DI METALLO SANGUE.

SHOWCASE PRESENTA 10 – FRECCIA VERDE 1

Autore: David Wood, Jack Kirby, Gardner Fox e Mike Sekowsky

Collana: DC Showcase 10 Pagine: 528pp. b/n Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788869118258 Prezzo: 34,90€

Intrappolato su un’isola deserta, il milionario Oliver Queen diventa maestro di arco e frecce per sopravvivere fino al suo salvataggio. Di ritorno nella città natale di Star City, sceglie di mettere le sue nuove abilità al servizio del bene come l’Arciere di Smeraldo! QUESTO GIGANTESCO PAPERBACK DI PIÙ DI 500 PAGINE APRE A UN ALTRO ICONICO EROE DELL’UNIVERSO DC, FRECCIA VERDE CON UNA COLLEZIONE DI STORIE DELLA SILVER AGE.

WANTED, LUCKY LUKE!

Autore: Matthieu Bonhomme Pagine: 72pp. colore Formato: 22x32cm

Rilegatura: cartonato Codice: 978889297082 Prezzo: 19,90€

Lucky Luke scopre di essere ricercato per omicidio: sulla sua testa è infatti stata messa una taglia. Mentre cerca di capire la situazione, il cowboy che spara più veloce della sua ombra viene coinvolto nel salvataggio di una diligenza che trasporta tre sorelle e si decide a scortale a destinazione. In questo contesto, non solo si dovrà guardare le spalle da un possibile assalto degli indiani, ma anche dall’inseguimento di un nemico misterioso, e

forse proprio dalle donne che sta scortando… IL GRANDE RITORNO DI MATTHIEU BONHOMME NELL’UNIVERSO DI LUCKY LUKE.

GLI ARISTOCRATICI 12 IL RITORNO DI DEREK COLLINS

Autore: Alfredo Castelli e Ferdinando Tacconi

Pagine: 80pp. colore Formato: 21x29cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788892970519 Prezzo: 19,90€

Al centro della trama c’è un gruppo di ladri gentiluomini inglesi denominato Gli Aristocratici, per via del loro aspetto impeccabile. Sempre implicati in colpi impossibili, disprezzano l’uso della violenza e devolvono tutto il ricavato dei loro lavori in beneficenza, trattenendo solo “un modesto 10% come rimborso spese”. DAL CREATORE DI MARTIN MYSTÈRE E DA UNO DEI PRINCIPALI AUTORI DELLA SCUOLA ITALIANA DEI COMICS, ARRIVA IL DODICESIMO (DI 15) VOLUME DI QUESTA SAGA AVVENTUROSO/UMORISTICA.

PETER PAN L’INTEGRALE

Pagine: 336pp. colore Rilegatura: cartonato

Codice: 9788892970519 Prezzo: 44,99€

DOCTOR WHO 7: DODICESIMO DOTTORE LE PROVE DEL TEMPO (PARTE 3)

Autore: Richard Dinnick, Francesco Manna e Pasquale Qualano

Collana: Doctor Who 7 Pagine: 112pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970458 Prezzo: 13,90€

Quando il Dottore e i suoi alleati vengono attirati all’interno di un vascello spaziale in difficoltà, si ritrovano loro malgrado nel bel mezzo di un conflitto mortale fra gli Host del Cielo e… gli Angeli Piangenti DIRETTAMENTE DALL’OMONIMA SERIE TV, LA CONTINUAZIONE DELLE STORIE DEL DODICESIMO DOTTORE.

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO 7: MAGHELLA 1

Autore: Furio Arrasich, Giorgio Pedrazzi Collana: Cosmo Serie Gialla 103

Pagine: 192pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970847 Prezzo: 7,90€

Maghella è figlia di una strega ma pare non possedere particolari poteri magici, se non fosse che riesce a sopravvivere a mille insidie sfruttando ben altre doti naturali.

UN VERO E PROPRIO FANTASY EROTICO AMBIENTATO IN UN MONDO DI MAGHI, GUERRIERI, LUPI MANNARI E CREATURE DIABOLICHE

WEIRD TALES 42: 20.000 SECOLI SOTTO I MARI 1

Autore: Richard D. Nolane e Patrick Dumas Collana: Cosmo Serie Blu 103

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 99788892970854 Prezzo: 5,90€

Dopo aver trovato la chiave del santuario sottomarino di Cthulhu nel Pacifico, Nemo e i suoi compagni partono per una corsa intorno al mondo nel tentativo di distruggere questo dio malvagio prima che i suoi sogni avvelenati trasformino Nemo in un mostro disumano. I PERSONAGGI DI LOVECRAFT INVADONO L’UNIVERSO DI JULES VERNE IN UNA NUOVA EDIZIONE A COLORI.

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO 6 – BRACCIO DI FERRO

Collana: I Grandi Maestri 50 Pagine: 144pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970861 Prezzo: 5,90€

Alcune delle migliori avventure scritte e disegnate dalla crema degli autori italiani dell’epoca. UNA SELEZIONE DI STORIE AL FULMICOTONE, CURATA DAL SUPER ESPERTO LUCA BOSCHI.

I GRANDI MAESTRI 58: HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 3 L’ETERNAUTA II

Autore: Héctor Oesterheld e Francisco Solano Lopez

Collana: Gli Albi della Cosmo 65 Pagine: 224pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970830 Prezzo: 7,90€

Il seguito del libro capolavoro. Juan Salvo, ormai quasi del tutto deprivato della sua umanità e dotato di poteri mutanti, si ritrova in una Terra desolata e dominata da una razza aliena che l’ha fatta regredire a una nuova Età della pietra. OPERA POLITICA, DISPERATA, ISPIRATA A H.G. WELLS FU SCRITTA DURANTE LA CLANDESTINITÀ DI OESTERHELD E PUBBLICATA IN PARTE POSTUMA DOPO LA SPARIZIONE DELL’AUTORE PER MANO DELLA DITTATURA. IMPRESCINDIBILE!

