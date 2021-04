Annunciate le novità Home Video Koch Media di Aprile 2021! Scopriamole insieme!

22 aprile – I am Greta – Una forza della natura

Presentato con grande successo di critica alla 77° Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al

Toronto International Film Festival, ci racconta da vicino

un’icona dei nostri tempi.

Nell’agosto del 2018, Greta Thumberg, una studentessa

svedese di quindici anni, davanti il Parlamento svedese

comincia uno sciopero per manifestare contro il

cambiamento climatico, che nel giro di qualche mese si

trasforma in un movimento globale, rendendola

un’attivista di fama mondiale. Il documentario segue

Greta dal suo primissimo giorno di protesta fino

all’incredibile viaggio in barca a vela verso New York per

presenziare al Summit sul clima dell’ONU.

Edizione “green” con booklet e 5 card da collezione,

presentata in occasione della Giornata Mondiale della

Terra.

SCHEDA

Genere: Documentario

Cast: Greta Thunberg

Regista: Nathan Grossman

Anno: 2020

Edizione: Koch Media

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + 5 CARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer

22 aprile – Proxima

Sarah è un’astronauta francese addestrata presso

l’agenzia spaziale europea di Colonia. Unica donna

del programma, vive solo con la figlia Stella, una

bambina di nove anni, e si sente colpevole di non

riuscire a passare molto tempo con lei. Quando poi

viene scelta per prendere parte all’equipaggio di una

missione spaziale dalla durata di un anno, la relazione

tra madre e figlia sarà gettata nel caos.

Un intenso dramma spaziale con Eva Green e il

candidato al Premio Oscar Matt Dillon. Presentato al

Toronto Film Festival 2019.

SCHEDA

Genere: Drammatico

Cast: Eva Green, Matt Dillon

Anno: 2019

Regista: Alice Winocour

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer

22 aprile – Vicky il vichingo – La spada magica

Vicky è un giovane vichingo ma è diverso dagli altri:

non è molto forte ma è molto intelligente. Quando il

padre Halvar ruba a un suo nemico giurato una spada

magica che trasforma tutto in oro, tra i Vichinghi

scoppia il caos. Sarà così che Vicky intraprenderà un

pericoloso viaggio verso un’isola mitica nell’estremo

nord per spezzare l’incantesimo della spada.

SCHEDA

Genere: Animazione

Anno: 2019

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer

Le novità Home Video Koch Media di Aprile 2021 – Midnight Factory

8 aprile – Baba Yaga – Incubo nella foresta oscura

Una giovane famiglia assume una tata perché si

prenda cura dei propri figli ma, dopo aver guadagnato

la fiducia dei genitori, la tutrice inizia a mostrare

comportamenti allarmanti e innaturali. Il figlio Egor

viene lasciato ad affrontare il problema da solo, fino a

quando scopre che la tata e la sua sorellina sono

scomparse senza lasciare traccia. Con i suoi genitori in

stato di trance, senza ricordare neppure di aver mai

avuto una figlia, Egor si convince allora che la sua

famiglia sia entrata in contatto con l’antico demone

Baba Yaga.

SCHEDA

Genere: Horror

Regia: Svyatoslav Podgaevskiy, Nathalia Hencker

Cast: Oleg Chugunov, Glafira Golubeva, Artyom

Zhigulin

Anno: 2020

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer, Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

Le novità Home Video Koch Media di Aprile 2021 – Anime Factory

8 aprile – Captain Tsubasa Vol. 3 e Vol. 4

Junior High School First Volume (Contiene gli

episodi 29 – 40)

Il giovane Tsubasa sogna di vincere il Campionato

mondiale di calcio. La vittoria con la sua squadra

Nankatsu al torneo delle elementari è stato solo l’inizio

della sua avventura per diventare il miglior giocatore al

mondo. Sono passati tre anni dalla partenza degli amici e

compagni di squadra Taro e Genzo, ed è giunto

nuovamente il momento per la Nankatsu di scendere in

campo per sfidare vecchi e nuovi avversari in un nuovo e

decisivo torneo! Junior High School Second Volume (Contiene

gli episodi 41 – 52)

Tsubasa e la sua squadra di calcio Nankatsu sono

impegnati nel campionato nazionale delle scuole medie.

Il torneo entra nel vivo e nel corso della fase eliminatoria

si fronteggiano le squadre più forti dell’intero paese.

Riusciranno Tsubasa e i suoi compagni a sconfiggere la

temibile Accademia Toho dell’agguerrito Kojiro e a

vincere la competizione?

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Toshiyuki Kato

Anno: 2018

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE STANDARD

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

8 aprile – Shinko e la magia millenaria

La piccola Kiiko lascia Tokyo per trasferirsi col padre in un

piccolo villaggio rurale. Dopo un iniziale spaesamento, fa

amicizia con un gruppo di bambini e soprattutto con

Shinko, bambina che ama sognare e inventare storie con

la sua fervida fantasia… ma si tratterà solo

d’immaginazione?

Prodotto da Madhouse (Perfect Blue, Paprika) e diretto da

Sunao Katabuchi, già assistente regista del Premio Oscar

Hayao Miyazaki nel film “Kiki Consegne a domicilio” dello

Studio Ghibli

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Sunao Katabuchi

Anno: 2009

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + 2 CARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer originali, trailer originali con titolazioni italiane e trailer italiano, Sequenze di apertura e chiusura con titolazioni originali / senza titolazioni, 2 maxi-card con le locandine originali del film, Booklet a colori di 16 pagine con i disegni preparatori e i fondali del film

