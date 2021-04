Lupin III – La Terza Serie sta per tornare in una nuova edizione.

Attraverso Facebook, infatti, Yamato Video ha annunciato che la terza serie di Lupin verrà proposta per la prima volta in edizione integrale doppiata in Italiano e in alta definizione:

La più irriverente, la più audace, la più ricercata dai fan: la terza mitica serie di Lupin arriva per la prima volta in versione integrale doppiata in italiano e in alta definizione! Restate sintonizzati sui nostri social per maggiori dettagli sul rilascio di questa nuova edizione e per gli altri anime in lavorazione. Le sorprese saranno tante!

Restiamo in attesa di tutte le informazioni del caso.

Lupin III in edicola

Ricordiamo che il 23 Marzo 2021 ha debuttato la collana Le imperdibili avventure di Lupin III in collaborazione tra Yamato Video e Sorrisi e Canzoni TV e La Gazzetta dello Sport.

La collezione raccoglie le cinque serie tv principali di Lupin e lo spin-off La Donna chiamata Fujiko Mine.

Si compone di 63 DVD (più fascicoli e sticker per completare l’album) con periodicità settimanale, per un totale di 291 episodi.

Il piano dell’opera:

L’evasione di Lupin + Album in REGALO – 23/03/2021

Il mistero di Volpe Nera – 30/03/2021

Caccia allo smeraldo – 06/04/2021

Una trappola per Lupin – 13/04/2021

L’isola dei sogni perduti – 20/04/2021

Il ritorno di Lupin III – 27/04/2021

L’ Orient Express – 04/05/2021

Il gran premio di Montecarlo – 11/05/2021

l due Lupin – 18/05/2021

La rosa e la pistola – 25/05/2021

Avventura al Sole di Mezzanotte – 01/06/2021

La Seconda Morte di Lupin – 08/06/2021

Scacco all’Interpol – 15/06/2021

Lupin Venduto all’Asta – 22/06/2021

Il Furto della Corona – 29/06/2021

Cinque Ladri Misteriosi in una Cascata di Fiori – 06/07/2021

Un Triste Addio – 13/07/2021

Il colpo Grosso da Tiffany – 20/07/2021

Ispettore Innamorato – 27/07/2021

L’Occhio di Salomone – 03/08/2021

Tutti vogliono uccidere Lupin – 10/08/2021

L’ordine segreto – 17/08/2021

Super Lupin – 24/08/2021

L’eredità del maestro – 31/08/2021

Il duello di Jigen – 07/09/2021

L’invincibile spada – 14/09/2021

Pericolo per Goemon – 21/09/2021

l diamanti della Croce del Sud – 28/09/2021

Lupin contro Lupin – 05/10/2021

La vendetta di Lady Black – 12/10/2021

Il segreto della spada di Goemon – 19/10/2021

Lavoro di squadra – 26/10/2021

Furto al Cremlino – 02/11/2021

Lupin è sconfitto – 09/11/2021

I ladri amano la pace – 16/11/2021

Il tesoro di Al Capone – 23/11/2021

Il talismano d’oro – 30/11/2021

Falsa accusa – 07/12/2021

Rischio calcolato – 14/12/2021

Diamanti in pericolo – 21/12/2021

Il fantasma – 28/12/2021

Gemma dell’Alaska – 04/01/2022

Caccia al tesoro – 11/01/2022

Doppio gioco – 18/01/2022

La piramide – 25/01/2022

Rapina su commissione – 01/02/2022

In fondo al mare – 08/02/2022

Il re dei ladri contro la signora del furto – 15/02/2022

Prigione d’amore – 22/02/2022

Il giorno della morte – 01/03/2022

La donna chiamata Fujiko Mine – 08/03/2022

Il matrimonio di lupin III – 15/03/2022

Il rapimento – 22/03/2022

Il sogno italiano – 29/03/2022

Il giorno libero di Lupin – 05/04/2022

Dal Giappone con amore – 12/04/2022

Ti prenderò, Lupin! – 19/04/2022

Caccia a Lupin – 26/04/2022

Finizione o realtà? – 03/05/2022

“Lupin” non basta – 10/05/2022

Lei e Lupin – 17/05/2022

Il regalo di Fujiko – 24/05/2022

Per sempre, Lupin III! – 31/05/2022

