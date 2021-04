Le uscite Anime Factory di Aprile 2021 vedono la pubblicazione dei nuovi volumi della serie animata di Captain Tsubasa e del film Shinko e la Magia Millenaria di Sunao Katabuchi.

Di seguito tutte le uscite Anime Factory di Aprile 2021.

Captain Tsubasa Vol. 3

Dall’8 aprile in DVD e Blu-ray

Junior High School First Volume (Contiene gli episodi 29 – 40)

Il giovane Tsubasa sogna di vincere il Campionato mondiale di calcio.

La vittoria con la sua squadra Nankatsu al torneo delle elementari è stato solo l’inizio della sua avventura per diventare il miglior giocatore al mondo.

Sono passati tre anni dalla partenza degli amici e compagni di squadra Taro e Genzo, ed è giunto nuovamente il momento per la Nankatsu di scendere in campo per sfidare vecchi e nuovi avversari in un nuovo e decisivo torneo!