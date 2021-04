Cena con Delitto dello sceneggiatore e regista Rian Johnson è uscito nel 2019, con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, chiamato per coadiuvare le indagni sulla misteriosa morte dello scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer).

Oltre a Plummer e Craig, Cena con Delitto presenta un cast stellare che include anche artisti del calibro di Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Toni Collette e molti altri.

Il fiòm è stato un vero successo al botteghino, guadagnando 311,4 milioni di dollari al botteghino con un budget di 40 milioni, e ha ottenuto recensioni entusiastiche da critici e spettatori.

Per questo, non è stata una sorpresa quando Johnson ha confermato che stava lavorando a Cena con Delitto 2.

Cena con delitto – i sequel su Netflix

Non si sa molto del sequel al momento, anche se Johnson ha detto che il Detective Blanc di Craig tornerà per risolvere un nuovo mistero.

Variety riferisce che Netflix ha concluso un accordo per la pubblicazione di Cena con Delitto 2 e Cena con Delitto 3, pagando 450 milioni di dollari per i prossimi film di Johnson. Inoltre, sia Johnson che Craig torneranno per i due sequel. A parte Craig, non è chiaro quali attori ci saranno nei due sequel, ma le riprese dovrebbero iniziare quest’estate.

Coloro che si sono divertiti a guardare Blanc farsi strada attraverso i misteri della famiglia Thrombey saranno sicuramente curiosi di vedere quali storie racconteranno i prossimi due film della serie Cena con Delitto.

Anche se non è ancora noto chi si unirà a Danie Craig nel cast di attori di Cena con Delitto 2, con l’avvicinarsi dell’inizio delle riprese del film di certo molto presto verranno comunicate ulteriori informazioni a riguardo.

Per ora, sappiamo almeno che è stato confermato che Benoit Blanc tornerà per entrambi i film sequel di Cena con Delitto.

