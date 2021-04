Il ponte Oshimabashi nella prefettura di Fukui, in Giappone, è vicino alle scogliere di Tojinbo, una zona nota per essere sfondo di diversi suicidi che prende il nome da un monaco il quale ha incontrato la sua morte lì e il cui fantasma si dice che infesti l’area ancora oggi.

Giappone – Oshima e il suo ponte infestati

Oshima è un’isola disabitata che ha una leggenda metropolitana tutta sua: se cammini per l’isola in senso antiorario, morirai, non è affatto una città fantasma. Infatti, il parcheggio è spesso pieno di macchine, famiglie e gruppi di turisti.

La vista è così bella che la gente del posto la chiama “Isola degli dei” e si dice che la natura sia rimasta intatta per oltre mille anni.

Una volta oltrepassato il portale in alto, si incontra un bivio. Qui bisogna prendere la strada a sinistra, procedendo in senso orario.

Tuttavia, alcune persone ignare hanno percorso la strada in senso antiorario…

La coppia non sapeva che camminare in senso antiorario avrebbe significato un destino certo, ma erano semplici turisti in visita a Tojimbo, da cui sono partita per Oshima perché si erano “sentiti come se ci fosse qualcosa qui che vale la pena vedere, quindi siamo venuti“.

Le persone si recano lì per visitare la città e non per l’occulto. Non c’erano segni che raccontassero alla gente la regola del senso antiorario, e se la leggenda fosse così importante come sembrava, sicuramente gli abitanti del posto avrebbe sostituito i segnali stradali sbiaditi dal tempo.

Qui in basso, una mappa dell’isola, senza menzione della regola del senso orario e antiorario:

C’è sicuramente un’atmosfera sull’isola di Oshima, ma è più misteriosa che spettrale. Alla fine, la Oshima di cui si parla online era colma di leggende soprannaturali e storie inquietanti, ma in realtà l’isola è leggendaria per una ragione molto diversa e ben più terrena: la sua bellezza.

