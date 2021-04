L’emittente radiofonica giapponese Radio Aomori Broadcasting ha diffuso la notizia secondo quale nove uomini, il 8 di marzo 2021, sono stati arrestati per aver commesso attività di pesca finalizzata alla vendita non autorizzata presso il porto di Yomogita Harbor presso la Prefettura di Aomori.

I pescatori avrebbero presumibilmente raccolto circa 800 chilogrammi di cetrioli marini dal valore approssimativo di 3.2 milioni di Yen (circa 24.000,00 Euro) comodamente a bordo di un’imbarcazione portuale lunga 6 metri.

La notizia è diventata subito virale nel mondo manga e anime dal momento che l’imbarcazione su cui i pescatori ormeggiavano si chiamava “Going Merry“, ovvero il primo celebre vascello su cui i pirati di Cappello di Paglia hanno viaggiato all’interno di One Piece.

I fan hanno subito fatto rimbalzare la notizia dovunque e in molti l’hanno anche considerata goliardica proprio perchè i i movimenti fraudolenti dei responsabili sono stati effettuati a bordo di una nave appartenuta a dei pirati fittizi.

I sospettati possiedono un’età che spazia dai 29 ai 56 anni. Inoltre, la Guardia Costiera giapponese e la polizia hanno colto 5 degli uomini nel mentre delle operazioni e arrestati sul posto. Gli altri quattro sono riusciti a fuggire, per poi essere trovati ed arrestati 17-23 giorni dopo.

La morale è: non serve diventare pirati per considerarsi appassionati di One Piece.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1008 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 967 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.