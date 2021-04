Funimation e Toei Animation hanno dato vita a una collaborazione per ospitare un evento speciale virtuale in simulcast per i fan chiamato “One Piece Wano Watch Party” il 24 aprile. L’evento live coinciderà con la premiere dell’episodio 971 della serie anime di One Piece.

Nello stesso comunicato stampa, Funimation ha rivelato la seguente sinossi dell’arco di One Piece in corso, quello incentrato sul PAese di Wano:

“Luffy arriva nella Terra di Wano per trovare la sua gente e le sue bellissime terre in uno stato disastroso. Quello dietro a tutto è Kaido dei Quattro Imperatori, che è in combutta con lo shogun! I Cappello di Paglia cercano disperatamente alleati mentre la tragica storia dell’isola viene alla luce. Tra le storie del passato, ne emerge una che riguarda Oden e Gol D. Roger“.

One Piece – i dettagli del watch party

Come parte del simulcast virtuale, gli organizzatori di Funimation e Toei hanno invitato ospiti speciali come il regista di One Piece Tatsuya Nagamine, insieme ai doppiatori della serie Mayumi Tanaka e Kazuya Nakai (che interpretano rispettivamente Monkey D. Lyffy e Roronoa Zoro), i quali si uniranno a Justin Rojas e Roger DiLuigi per l’evento.

Mr. Rojas è un rappresentante di Toei Animation mentre Mr. DiLuigi è il popolare YouTuber noto come RogersBase. Il regista e i doppiatori hanno pre-registrato una speciale sessione di domande e risposte per l’evento.

Il “One Piece Wano Watch Party” inizierà sabato 24 aprile alle 19:00 CT / 20:00 ET negli Stati Uniti e in Canada. L’evento sarà anche trasmesso in live streaming internazionale alle 10:00 AEST a Sydney e alle 12:00 NZST in Nuova Zelanda.

Il Watch Party trasmetterà in live streaming gli episodi 969 e 970 su YouTube, che coincideranno anche con la prima dell’episodio 971. Durante i 75 minuti di celebrazione in simulcast, sia Funimation che Toei faranno omaggi durante lo streaming sui rispettivi canali YouTube.

