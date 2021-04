L’anime di Jujutsu Kaisen si è appena concluso ma i fan non hanno tempo di esserne tristi, visto l’annuncio del prossimo film intitolato Jujutsu Kaisen 0 – Il Film che adatterà il volume 0 dell’opera. Ora, forse proprio per festeggiare l’uscita del film, è stato annunciato un evento speciale che terrà in suspense i fan del franchise.

L’evento si intitola Jujutsu Fest 2021, e avrà luogo il 13 giugno 2021:

Per ora non sappiamo ancora nulla del contenuto dell’evento. Tenendo conto che il COVID-19 ha fatto sì che alcuni eventi del calibro di Crunchyroll Expo, Funimation Con e Anime Japan fossero trasmessi on-line, riunendo così tutti i fan degli anime attraverso il mezzo digitale, sarà interessante vedere se il Jujutsu Fest deciderà di intraprendere un percorso simile quest’estate.

Jujutsu Kaisen – l’anime

L’ultima puntata di Jujutsu Kaisen è andata in onda venerdì 26 Marzo 2021 con il ventiquattresimo episodio, che ha visto Yuji, Megumi, Nobara, Maki e Panda venire promossi a stregoni di grado 1 e Gojo assegnare a Megumi, Yuji e Nobara una missione top secret di cui ancora non sappiamo nulla.

La stagione è disponibile su Crunchyroll Italia. Si parla di una seconda stagione ma ancora non si sa nulla in proposito.

Il film, intitolato Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, adatterà il volume zero dell’opera di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight. Oscurità abbagliante.

Jujutsu Kaisen – il manga

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga che descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

La Planet Manga ha anche pubblicato il prequel della storia, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight. Oscurità abbagliante.

Acquista Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Oscurità abbagliante