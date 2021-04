I bambini Giapponesi, piccoli fan di Harry Potter, potranno portare la magia della loro storia preferita anche a scuola, con questa nuova linea di Randoseru abbelliti dallo stemma di Hogwarts e il comodo porta bacchetta per inaugurare alla grande l’inizio della carriera accademica dei piccoli maghi!

La collaborazione tra il marchio di moda giapponese Q-pot e il franchise di Harry Potter

Per i bambini giapponesi che si apprestano a iniziare le elementari, comprare il loro primo zaino Randoseru per la prima volta è un’esperienza importante ed eccitante, soprattutto se il Randoseru in questione è dedicato al mago più famoso di tutti i tempi!

L’idea nasce dalla collaborazione tra il marchio di moda giapponese Q-pot e il franchise di Harry Potter. I nuovi zaini, chiamati Harry Potter Chocolate Randoseru, mostrano con orgoglio l’emblema di Hogwarts nella parte inferiore del loro lembo.

Tutto dello zaino è magico e ricorda il mondo di Harry Potter e il lato sinistro della borsa è dotato di un supporto esterno per la bacchetta, in modo che i piccoli maghi possano tirarla fuori quando necessario per lanciare incantesimi durante i loro spostamenti scolastici.

Naturalmente la bacchetta non è inclusa nel Randoseru, dato che si suppone che venga assegnata al maghetto durante il suo orientamento a Hogwarts.

Gli zaini sono di pelle sintetica e presentano due motivi diversi: il primo evoca il muro della piattaforma 9 3/4, da cui partono i treni diretti a Hogwarts; il secondo è progettato per assomigliare a una barretta di cioccolato, in linea con il design del dessert di Q-pot.

L’interno dello zaino è decorato con altri pattern dedicati a Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Tutte e quattro i motivi delle case sono incluse nello zaino e sono interscambiabili.

L’ultima chicca è data da una delle tasche esterne in cui è possibile inserire la lettera di accettazione a Hogwarts fornita con la borsa.

I Randoseru generalmente non sono economici, e questo non fa eccezione, essendo venduto al prezzo di 110.000 yen (845,16 euro). Tuttavia, i Randoseru sono realizzati abitualmente con materiali e artigianato di alta qualità che permettono allo studente di utilizzare la stessa borsa per tutti e sei gli anni della scuola elementare giapponese. Infatti, lo ziano Harry Potter made in Japan di Q-pot è dotato di una garanzia di sei anni.

Gli ordini sono aperti nel negozio on-line di Q-pot da oggi 1° aprile, il che significa che gli acquirenti non li avranno in tempo per l’inizio dell’anno scolastico giapponese 2021, ma entro il 2022, in concomitanza con l’apertura della mostra/museo permanente di Harry Potter a Tokyo.

