Le novità manga Aiken annunciate su Preview 66 includono il nuovo volume inedito autoconclusivo firmato da Yaro Abe, autore de La Taverna di Mezzanotte, e il volume 5 della serie Princess Maison di Aoi Ikebe.

A seguire tutte le novità manga Aiken annunciate su Preview 66; qui le novità dal numero 65 del catalogo.

MIMIKAKI – UN PIACERE PER LE ORECCHIE

di Yaro Abe

192 pagine – 15 x 21 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-3273-581-9 € 10,90

A Tokyo esiste un negozio particolare, in cui una donna effettua pulizie delle orecchie per togliere il cerume ai clienti. È un rituale che assume una sacralità intima e toccante, perché sottoporsi a un’operazione del genere significa molto di più del semplice gesto. Ricordi sepolti tornano a galla, mentre cambiano i punti di vista e le cose appaiono da una nuova prospettiva. Un viaggio interiore per parlare di ciò che siamo, ciò che non possiamo più essere e ciò che potremmo ancora diventare. Dopo il grande successo ottenuto della serie La Taverna di Mezzanotte, questo volume autoconclusivo conferma il grande talento del mangaka Yaro Abe.

DELLO STESSO AUTORE:

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 1

304 pagine – 15 x 21 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-3273-466-9

€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 2

304 pagine – 15 x 21 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-3273-515-4

€ 17,00

IN USCITA A MAGGIO

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 3

304 pagine – 15 x 21 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-3273-566-6

€ 17,00

PRINCESS MAISON 5

di Aoi Ikebe

216 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-3273-582-6 € 7,90

Una trentenne che cerca casa.

Quanto può essere emozionante, una storia così? Eppure, le avventure della protagonista nel mercato immobiliare di Tokyo, in mano a un mangaka di razza come Aoi Ikebe diventano una riflessione sulle aspirazioni e le difficoltà dei giovani di oggi, in una storia dolceamara e straordinariamente pertinente anche per i lettori italiani, sebbene si ambienti in Giappone, un Paese culturalmente diversissimo dal nostro.

Una piccola gemma amatissima dai fan della collana Aiken.