Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato rinviato. Il reboot live-action era inizialmente previsto per il 3 settembre, ma è stato ufficialmente posticipato da Sony e Screen Gems.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City – il rinvio

Il film dovrebbe essere una sorta di adattamento dei primi due giochi della serie. Al momento della stesura di questo articolo, Sony non ha fornito una ragione ufficiale per il ritardo.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è diretto da Johannes Roberts e prodotto da Robert Kulzer. Il film sarà interpretato da Kaya Scodelario (Claire Redfield,) Robbie Amell, (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Tom Hopper (Albert Wesker), Chad Rook (Richard Aiken) e Neal McDonough (William Birkin).

Il nuovo film reboot della saga cinematografica di Resident Evil in uscita ha suscitato molto interesse da parte dei fan del franchise. Mentre i film precedenti basati sulla serie assemblavano liberamente gli elementi dei diversi giochi senza seguirne in maniera pedissequa la struttura narrativa, Welcome to Raccoon City sembra un adattamento più fedele.

I film basati sui videogiochi non hanno sempre avuto un buon successo al botteghino, come Super Mario Bros. e Double Dragon che non hanno convinto molti giocatori e spettatori. Tuttavia, questa tendenza sembra essere cambiata negli ultimi anni. Film come Pokemon: Detective Pikachu e Sonic the Hedgehog hanno dimostrato che adattamenti fedeli dei videogiochi possono avere successo al botteghino.

Film in arrivo come Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog 2 e Resident Evil: Welcome to Raccoon City sembrano tutti molto fedeli ai giochi che li hanno ispirati, ma i fan dovranno solo aspettare e vedere se ciò si tradurrà in un successo di critica e commerciale e se, in effetti, l’aderenza ai videogiochi stessi sarà tale.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà nelle sale il 24 novembre 2021.

