L’acclamata trilogia su Batman di Christopher Nolan godrà di due nuovi oggetti da collezione in arrivo tra Luglio e Settembre 2022.

Sideshow e Hot Toys propongono infatti la figure articolata del Cavaliere Oscuro interpretato da Christian Bale e il modellino del Tumbler (la Batmobile) visti nel primo film della serie.

La figure è alta 32 cm circa e vanta oltre 30 punti di articolazione; gli accessori includono un volto senza maschera intercambiabile e tre diverse espressioni, mani intercambiabili, Batarang, cintura e una bomba.

Il costo è di 255 Dollari.

Il Tumbler è lungo circa 72 cm ed è dotato di luci LED e funzioni meccaniche come l’apertura del tetto dell’abitacolo.

Il prezzo è di 625 Dollari.

Batman – La Trilogia del Cavaliere Oscuro

La trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan è stata aperta da Batman Begins nel 2005:

Dopo l’assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo.

Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l’eroe mascherato Batman che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…

Il sequel Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight) è uscito nel 2008 ed è restato nel cuore degli appassionati per l’interpretazione del compianto Heath Ledger nel ruolo del Joker, insignito del premio Oscar postumo come Miglior attore non protagonista:

Sequel del film d’azione di grande successo Batman Begins.

Batman alza la posta nella sua battaglia contro il crimine. Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del Procuratore Distrettuale Harvey Dent, Batman vuole debellare le ultime organizzazioni criminali che affliggono le strade della città. Il gruppetto si dimostra molto efficace ma i tre si trasformano presto nella preda del regno del caos creato dal pericoloso malvivente noto ai cittadini terrorizzati di Gotham City: Joker.

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (The Dark Knight Rises) ha chiuso la trilogia nel 2012:

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent.

Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro “gatto ladro”, ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall’esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale.

L’intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…

