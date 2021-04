Pacific Rim: La Zona Oscura, la serie anime originale di Netflix basata sul franchise cinematografico di Legendary, è stata rinnovata per una seconda stagione.

A seguito del successo della prima stagione, disponibile dal 4 Marzo (qui la nostra recensione), Legendary ha annunciato che la stagione 2 arriverà prossimamente su Netflix per continuare a esplorare i misteri della Zona Oscura.

Di seguito la key visual di annuncio:

Pacific Rim: La Zona Oscura, i dettagli

Pacific Rim: La Zona Oscura (Pacific Rim: The Black) è una serie animata in 3D realizzata da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!) e sviluppata da Craig Kyle (Thor: Ragnarok) e Greg Johnson (X-Men: Evolution) per Legendary Entertainment.

Netflix Italia presenta così la storia dell’anime:

Una volta i Kaiju emergevano dall’anello del Pacifico e si scontravano con gli Jaeger, giganteschi robot costruiti per contrastarli. Ma quella è storia antica. Adesso l’Australia è stata presa d’assedio dai Kaiju che hanno causato l’evacuazione di un intero continente. Abbandonati, i fratelli adolescenti Taylor e Hayley partono alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e imparano da soli a pilotare uno Jaeger malconcio e in disuso che li aiuterà nella loro missione offrendo loro una minima speranza di salvezza. Pacific Rim La zona oscura debutta il 4 marzo solo su Netflix.

Pacific Rim al cinema

Il film Pacific Rim di Guillermo del Toro ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nel 2013, seguito nel 2018 dal sequel La rivolta di Steven S. DeKnight:

Quando una legione di creature mostruose, chiamate Kaiju, emerge dagli oceani, scoppia una guerra destinata a distruggere milioni di vite e consumare le risorse umane per tutti gli anni a venire. Per combattere i giganteschi Kaiju viene creata un’arma speciale: enormi robot, chiamati Jaeger, controllati simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegati a una rete neurale. Ma anche i Jaeger sembrano impotenti di fronte alla ferocia degli instancabili Kaiju. Sull’orlo della sconfitta, le forze militari che difendono l’umanità non hanno altra scelta che rivolgersi a un duo di eroi male accoppiati: un ex pilota caduto in disgrazia (Charlie Hunman) e una ragazza recluta senza esperienza (Rinko Kikuchi), che vengono chiamati a pilotare un leggendario quanto obsoleto Jaeger, una reliquia del passato. Insieme i due saranno l’ultimo bastione dell’umanità prima dell’apocalisse.

