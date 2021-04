Laid-Back Camp movie

Il sito ufficiale dell’adattamento anime del manga Yurucamp di Afro ha annunciato l’uscita di un film il prossimo 2022 e il ritorno completo dello staff che ha lavorato alla trasposizione della serie animata!

Il regista Yoshiaki Kyougoku ha disegnato l’imageboard art che viene mostrata in anteprima nel concept visual qui sotto:

Lo staff di ritorno comprende:

• Regista: Yoshiaki Kyougoku

• Sceneggiatura: Jin Tanaka, Mutsumi Ito

• Character Design: Mutsumi Sasaki

• Produzione: Reparto Pianificazione Contenuti DeNA

• Produzione animazione: C-Station

Infine Shochiku sta distribuendo il film. Per ora non si sa altro. Rimaniamo quindi in attesa di nuove informazioni.

Laid-Back Camp – a proposito della serie anime

L’anime di Laid-Back Camp segue la storia di due giovani donne. A Rin piace andare in campeggio da sola lungo i laghi che offrono una vista panoramica sul Monte Fuji. Nadeshiko ama fare gite in bicicletta da sola in luoghi dove può vedere il Monte Fuji. Dopo essersi incontrate, Rin e Nadeshiko iniziano a organizzare gite in campeggio, mangiano ramen in tazze e si godono il paesaggio.

La prima stagione è stata presentata in anteprima nel gennaio 2018 e Crunchyroll ha trasmesso in streaming la serie di 12 episodi in contemporanea. ROOM CAMP (Heya Camp) un breve spin-off della serie, è stato trasmesso dal 6 gennaio al 23 marzo 2020. Un film di animazione è stato tratto dal manga originale.

La seconda stagione dell’anime è stata presentata in anteprima il 7 gennaio. Entrambe le stagioni sono dirette da Yoshiaki Kyougoku, presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

Afro ha lanciato il manga sulla rivista Manga Time Kirara Forward di Houbunsha nel 2015. Per ora in Italia il manga rimane inedito.

Due videogiochi basati sull’anime usciranno nei prossimi mesi: Yurucamp Virtual Camp Motosuko-hen (Motosu Lake Version) debutterà a marzo, mentre Yurucamp Virtual Camp Fumoto Camp Jō-hen (Fumoto Camp Site Version) debutterà ad aprile.

