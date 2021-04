La più giovane superstar della TV sta crescendo e continuerà a farlo per il prossimo futuro. Young Sheldon è stato ufficialmente rinnovato dalla CBS. Tuttavia, questo non è un normale rinnovo, poiché CBS ha annunciato di aver rinnovato la serie prequel di The Big Bang Theory per altre tre stagioni aggiuntive.

Young Sheldon e il rinnovo della serie

Questo rinnovo porterà Young Sheldon attraverso la stagione 7, mantenendo la serie in onda almeno fino al 2024. Ecco quanto ha affermato Kelly Kahl, Presidente di CBS Entertainment:

“Sotto l’abile guida di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast eccezionale di attori e scrittori di talento ha davvero dato vita a questi meravigliosi personaggi. Young Sheldon domina il panorama delle commedie con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori ed è il fulcro della più apprezzata lineup di commedie del giovedì della CBS. L’umorismo, il calore e il cuore emanati dalla famiglia Cooper sono un innegabile traino per i milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana. Siamo entusiasti di vedere cosa hanno in serbo le prossime tre stagioni per uno Sheldon leggermente più vecchio e tutti i Cooper“.

Young Sheldon vede Iain Armitage nei panni della versione adolescenziale di Sheldon Cooper, il ruolo che ha reso Jim Parsons un contendente perenne agli Emmy (e quattro volte vincitore). Armitage è affiancato nel cast da Zoe Perry, Lancer Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts. La serie è prodotta da Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Parsons e Todd Spiewak.

Non si sa per quanto tempo Young Sheldon continuerà. Tuttavia, The Big Bang Theory non introduce Sheldon fino a quando non ha 30 anni, quindi c’è ancora un bel po’ di tempo per Young Sheldon di mostrare Sheldon in diverse fasi della sua crescita.

In onda dal 2017, Young Sheldon tornerà per la sua quarta stagione su CBS quest’oggi, giovedì 1 aprile.

