Il canale YouTube ufficiale di King Amusement Creative ha trasmesso in streaming il video della prima sigla di apertura per il reboot della serie anime Shaman King di Hiroyuki Takei. A cantare la canzone è niente di meno che la cantante originale delle canzoni del vecchio Shaman King, Megumi Hayashibara.

L’opening si intitolata Soul Salvation e potete guardare il video all’inizio della pagina.

A proposito del reboot di Shaman King

L’anime andrà in onda oggi 1° aprile 2021 e adatterà tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga che Kondasha ha iniziato a pubblicare in cartaceo il 17 giugno.

La maggior parte del cast e dello staff della serie originale di Shaman King sono tornati per il reboot.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista principale Yoh Asakura che avrà una nuova voce grazie a Yoko Hikasa e Masakazu Morita come nuovo attore di Mosuke, i personaggi Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao saranno doppiati rispettivamente dai doppiatori originali Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama.

Ritornano anche Inuko Inuyama nel ruolo di Manta Oyamada, Romi Park nel ruolo di Tao Ren, Masahiko Tanaka come Ryunosuke Umemiya, Wataru Takagi è Tokagerō, Kousuke Takaguchi come Bason, Takehito Koyasu nel ruolo di Faust VIII.

La prima serie anime di Shaman King è stata trasmessa il 4 luglio 2001 e il 25 settembre 2002 su TV Tokyo in Giappone ed è stata diretta da Seiji Mizushima e co-prodotta da TV Tokyo, NAS e Xebec. Consisteva di 64 episodi.

Shaman King – il manga

Hiroyuki Takei ha serializzato Shaman King sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004 (32 volumetti in tutto); nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera.

Nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Edizioni Star Comics ha già pubblicato sia l’edizione in volumi standard, sia la Perfect Edition; dal 31 Marzo l’editore riproporrà l’opera anche nella Final Edition di Kodansha.

