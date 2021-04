The Falcon and The Winter Soldier ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+, la nuova serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrata su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Già i primi 2 episodi sono risultati molto popolari tra il Fandom mondiale, e adesso arrivano i dati e le statistiche che lo attestano.

The Falcon and The Winter Soldier: la serie più popolare del momento!

Dopo il comunicato ufficiale della Disney, il primo episodio si è consolidato come quello al debutto più visto di sempre su Disney+. superando anche quello di WandaVision e quello della seconda stagione di The Mandalorian. Una via già tracciata che sicuramente sarà un successo!

Adesso il sito Parrot Analytics, attualmente la serie si è consolidata come la più vista al Mondo tra tutte quelle attualmente in onda!

Il sito, ovviamente è uno dei più affidabili quando si tratta di dati sulle statistiche delle Serie TV (analizza infatti social media, voti dei fan, sondaggi e anche pirateria per determinare l’interesse del pubblico), infatti il 27 Marzo, un giorno dopo l’uscita del secondo episodio, The Falcon and The Winter Soldier ha superato i numeri de L’attacco dei giganti, raggiungendo un indice di richiesta di 92.6x (ovvero è stata vista 92.6 volte una Serie TV nella media).

Per fare un paragone, i primi due episodi di WandaVision hanno raggiunto un indice di richiesta di 67.6x. L’unica serie che ha avuto una richiesta maggiore è stata The Mandalorian, che ha toccato un indice di 108.8x nella sua prima settimana. Ancora secondo Parron Analytics, l’interesse continuerà ad aumentare nelle prossime settimane e raggiungerà risultati simili a quelli di WandaVision.

Questo il grafico per capirne l’andamento:

E voi che ne pensate di The Falcon And The Winter Soldier? fatecelo sapere nei commenti!

The Falcon And The Winter Soldier – la Serie TV.

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

Recupera il Funko Pop di Falcon da The And The Winter Soldier.