Come sappiamo Marvel Television è stata “assorbita” da parte dei Marvel Studios. Ma dopo la sua chiusura negli ultimi mesi Marvel Television ha continuato a sviluppare Marvel’s M.O.D.O.K., la serie animata per adulti in stop-motion incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics.

I 10 episodi della serie saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Hulu a partire dal prossimo 21 Maggio 2021 ma ad oggi non è chiaro quando e soprattutto se arriveranno in Italia su Disney+ tramite Star.

I 10 episodi di Marvel’s M.O.D.O.K.

Qualche giorno fa abbiamo potuto vedere l’intero cast della serie animata al completo. Adesso come confermato da uno degli stessi creatori della serie e cioè Jordan Blum veniamo anche a conoscenza dal suo profilo Twitter dei 10 episodi che andranno a comporre l’ultima serie animata prodotta da Marvel Television. i titoli delle puntate si divertono a citare alcuni dei fumetti che hanno fatto la storia della Marvel, come “Giorni di un futuro passato“ e “Quest’uomo… questo mostro!“.

Di seguito i titoli:

If This Be… M.O.D.O.K.! The M.O.D.O.K. That Time Forgot Beware from What Portal Comes! If Saturday Be… For the Boys!

5. If Bureaucracy Be Thy Death! Tales from the Great Bar-Mitzvah War! This Man… This Makeover! O, Were Blood Thicker Than Robot Juice! What Menace Doth the Mailman Deliver! Days of Future M.O.D.O.K.s

Just saw they released the titles for all of our #MODOK episodes. Each is a play on classic Marvel cover blurbs or story titles. pic.twitter.com/uQ1bkTPY7M — Jordan Blum (@BlumJordan) March 30, 2021

Marvel’s M.O.D.O.K. – I dettagli della Serie Animata.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) nei panni di Monica Rappaccini, Ben Schwartz (House of Lies) interpreta Lou, Aimee Garcia (Lucifer) come Jodie, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) come Melissa, Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) come Austin Van Der Sleet e Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) come il Super Adattoide.

Jon Hamm come Tony Stark/Iron Man, Nathan Fillion come Simon Williams/Wonder Man, Whoopi Goldberg come Poundcakes e Bill Hader nelle vesti de Il Capo e di Angar l’Urlatore. Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb fungono da produttori esecutivi della serie.

