Uno dei più grandi disegnatori Marvel farà il suo ritorno alla ‘Casa delle Idee’. Stiamo parlando di John Romita Jr., dopo aver lavorato per 7 anni per la “rivale” DC Comics, tornerà a collaborare con la Marvel e lo farà molto presto, dato che il suo primo lavoro targato Marvel, è previsto per il prossimo Luglio.

John Romita Jr. Is Back!

Al momento non sappiamo quale sarà il primo progetto (in arrivo appunto a Luglio in America), ma la Marvel ha pubblicato un artwork realizzato dal fumettista che mostra alcuni dei supereroi più iconici dell’Universo Marvel fumettistico:

John Romita Jr è il figlio di un altra leggenda dei comics vale a dire John Romita Sr., uno dei più influenti e talentuosi artisti della Silver Age, inizia la propria carriera giovanissimo, nel 1977 e lo fa con la stessa casa editrice del padre. Quella Marvel per cui lavorerà ininterrottamente o quasi per trentasette anni consecutivi.

Tra i suoi lavori più importanti e significativi, possiamo ricordare le apparizioni su Daredevil accanto a un certo Frank Miller, con cui firmerà anche l’acclamata storia Daredevil: L’Uomo senza paura. Uno dei cicli più longevi e di successo dedicati a Peter Parker, in grado di rilanciare la testata Amazing Spider-Man, con John Michael Straczynski ai testi.

Ma anche le storie su Wolverine scritte da un altro grande sceneggiatore come Mark Millar. Successivamente come detto passato alla DC Comics, lavorerà sul personaggio di Superman su testi di Geoff Johns e, assieme ad un altro importante autore come Scott Snyder, su All Star Batman e Robin.

Ecco le parole dell’autore in merito al suo ritorno:

“Sono stato davvero fortunato in diverse occasioni della mia vita ed ora posso aggiungere quest’ultima evenienza alla lista. Sono tornato alla Marvel, la compagnia in cui è iniziata la mia carriera, e non potrei essere più felice! In questo momento, letteralmente, sto lavorando al mio prossimo grande progetto ed è fantastico!! Sono emozionato come lo ero il mio primo giorno e farò del mio meglio per dare spettacolo ancora una volta. Spero che anche i fan lo apprezzeranno.”

