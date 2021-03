Paranoia Agent, la serie anime del compianto regista Satoshi Kon (Perfect Blue), è arrivata sul canale YouTube Yamato Animation di Yamato Video.

Il primo episodio è già disponibile in streaming gratuito in HD; i dodici episodi successivi verranno caricati ogni Mercoledì.

Paranoia Agent – la sinossi e i doppiatori

Trasmessa in Giappone nel 2004, in Italia Paranoia Agent è stata distribuita per la prima volta da Panini Video in DVD (tre uscite in tutto) nel 2007.

La sinossi:

In un’assolata e brulicante Tokyo, la folla si muove nel caotico ordine della propria routinaria quotidianità. Tsukiko Sagi, nota designer del pupazzo Maromi sta vivendo una crisi creativa nell’ideazione del suo prossimo personaggio. Una sera viene assalita da un misterioso aggressore e l’evento genera una netta svolta nella sua vita in quella di quanti entrano in qualche modo in contatto con lei.

Il cast di doppiaggio, eseguito presso la C.D. Cine Dubbing sotto la direzione di Maria Pia Di Meo:

Tsukiko Sagi: Alessia Amendola

Shonen Bat: Andrea Mete

Maromi: Antonella Baldini

Det. Keiichi Ikari: Nino Prester

Det. Mitsuhiro Maniwa: Loris Loddi

Misae Ikari: Roberta Paladini

Masami Hirukawa: Massimo Lodolo

Paranoia Agent – l’edizione home video

Paranoia Agent, lo ricordiamo, è disponibile anche su Amazon Prime Video e in home video — anche in Blu-ray Disc grazie a Yamato Video e Anime Factory.

Di seguito le caratteristiche dell’edizione home video:

Anime Factory presenta l’edizione completa dell’unica serie animata creata dal compianto maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon (PERFECT BLUE, MILLENNIUM ACTRESS, TOKYO GODFATHERS, PAPRIKA – SOGNANDO UN SOGNO) a 10 anni dalla sua scomparsa, per la prima volta anche formato Blu-ray. Creata dal celebre studio d’animazione Madhouse (NINJA SCROLL, DEATH NOTE, LA RAGAZZA CHE SALTAVA NEL TEMPO), la serie vanta il character design di Masashi Ando (PRINCIPESSA MONONOKE, LA CITTÀ INCANTATA) e le musiche di Susumu Hirasawa (BERSERK). I tredici episodi vengono raccolti in un unico box da collezione, comprendente le sigle senza crediti, le schede tecniche di produzione degli episodi e un booklet di 16 pagine con approfondimenti sulla serie.

