È infine giunto l’annuncio relativo ai giochi gratuiti previsti per aprile 2021 nell’offerta PlayStation Plus.

PlayStation Plus – i giochi GRATUITI di aprile 2021

A partire dal 6 aprile sarà possibile scaricare senza ulteriori costi aggiuntivi i giochi seguenti, di cui troverete una breve descrizione e un trailer di presentazione.

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Abe di Oddworld ritorna in questo platform d’azione e avventura ambientato subito dopo gli eventi di Oddworld: New ‘N’ Tasty del 2014. Dopo aver subito una trasformazione da ingranaggio incapace in una mega macchina aziendale a improbabile eroe e faro di speranza, Abe deve ora salvare i suoi compagni Mudokon con ogni mezzo necessario.

Man mano che recluti più seguaci, resta furtivo e risolvi puzzle per sopravvivere o raccogli merci e crea un arsenale per liberare i tuoi amici. In Oddworld: Soulstorm, inizierai a capire che il potere di molti sarà necessario per risolvere problemi che l’individuo da solo non può risolvere.

Da notare è il fato che solo la versione PS5 del gioco sarà inclusa nel PlayStation Plus di aprile, per cui, se siete utenti PS4, dovrete acquistare il gioco anche se avete un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Days Gone (PS4)

Entra in un mondo aperto e spietato del Pacifico nord-occidentale nei panni del vagabondo e cacciatore di taglie Deacon St. John. Percorri la strada dissestata sulla tua fidata moto mentre affronti orde di folli e selvaggi Freaker e umani altrettanto terrificanti.

Il tempo imprevedibile e le diverse ore del giorno e della notte possono causare pericoli incredibili e sorprese scioccanti in un mondo in cui tutto ti vuole morto. Elabora le tue strategie mentre personalizzi armi e abilità, costruisci trappole e potenzia la tua moto mentre cerchi di sopravvivere alla natura selvaggia e spietata.

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Le orde di Hitler sono tornate in questo sparatutto dei creatori di Sniper Elite 4. Abominevoli nemici occulti, armi epiche e una nuova straziante campagna per 1-4 giocatori ti aspettano nell’Europa degli anni ’40, mentre combatti per salvare l’umanità da un Armageddon di non morti.

Continua la storia alternativa di Zombie Army Trilogy in nuovi enormi livelli e scopri un piano sinistro che porta la Survivor Brigade in tutta Italia e oltre.

Avete ancora pochi giorni di tempo per poter riscattare i giochi inclusi nel PlayStation Plus di marzo!