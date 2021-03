Da quando il signor Wilford è tornato, grossi sconvolgimenti hanno interessato la sua “locomotiva eterna” in Snowpiercer 2, del cui primo episodio trovate qui la mia recensione. Come sappiamo più che bene, Wilford ha atteso per anni il momento giusto per poter intercettare lo Snowpiercer e per poterlo infine agganciare. Ma il suo vero obiettivo non si limita certo a questo.

Snowpiercer 2 – Potere al popolo Vs. potere di uno

I disordini di certo non stanno cessando, anzi: alcuni fedelissimi di Wilford vivono infatti sul suo treno, e in Swowpiercer 2 il suo creatore farà di tutto, pur di portare sempre più persone dalla sua parte.

Si tratta di una tecnica già vista sia in altre opere (pensate ad esempio a Do Flamingo, in One Piece, che crea disordini nell’ombra per poi presentarsi come il salvatore di Dressrosa e regnare così indisturbato) che nella vita reale.

La tecnica consiste innanzitutto nel fare in modo che si verifichino uno o più problemi. Naturalmente, è necessario agire nell’ombra, commissionando omicidi o la creazione di disordini in giro. Dopodiché, è sufficiente presentarsi con la soluzione al problema che, di fatto, si è creato per ottenere il favore della stragrande maggioranza della popolazione.

Anche le peggiori dittature della storia non avrebbero mai potuto perdurare così a lungo se non avessero piantato prima radici ben profonde nell’animo della popolazione locale. In breve, il consenso popolare è necessario anche per le dittature, se vogliono che il loro potere sia in qualche modo legittimato.

Inoltre, un vasto consenso limita fortemente la nascita di movimenti di opposizione che potrebbero sovvertire la dittatura, contribuendo a cercare di scongiurare un simile pericolo.

Se quindi da una parte Andre Layton rappresenta ideali vicini al comunismo, Joseph Wilford è una metafora delle dittature assolutiste che, in quanto basate sull’accentrare il potere nelle mani di un unico individuo, non hanno connotazioni univoche di destra o sinistra, ma sono trasversali.

Snowpiercer 2 – Una serie di sfortunati eventi

Alla luce di questo, viene quasi da sé pensare che la maggior parte di Snowpiercer 2 possa essere incentrata sui disordini, piccoli o grandi che siano, creato da Wilford e dalla loro risoluzione. Per Wilford, il treno e tutto ciò che contiene, esseri umani inclusi, è di sua proprietà, per questo non esita un solo istante a mettere in pericolo gli stessi residenti.

Wilford sarà anche stato assente per sette lunghi e freddi anni, ma è pur sempre l’uomo che ha costruito la Locomotiva Eterna, per cui la sua sterminata conoscenza del mezzo non deve essere trascurata, poiché potrebbe essere, e in effetti è, la discriminante fra il successo e il fallimento.

Conclusioni

Snowpiercer 2 è porta avanti in modo intrigante gli intrecci già visti nella prima stagione portandoli a svilupparsi anche in modi non sempre facilmente prevedibili. Le performance degli attori protagonisti contribuiscono a creare una narrazione fantascientifica e distopica credibile.

Wilford è un despota, un dittatore, un autocrate, ma nonostante questo, per via del modo in cui si pone, gode di grande favore presso buona parte dei residenti della Locomotiva Eterna. La sua scalata al potere per tornare al vertice della gerarchia all’interno dello Snowpiercer prosegue, ma i ribelli guidati da Andre Layton non si arrenderanno facilmente.

il finale aperto lascia intuire che si stia pianificando di realizzare almeno un’altra stagione dopo Snowpiercer 2, ma resta naturalmente ancora da vedere se, una volta risolti gli intrecci rimasti insoluti, la serie si concluderà definitivamente o se, invece, si apriranno nuove strade che condurranno a una o più stagioni aggiuntive.

La speranza, naturalmente, è che, se dovesse proseguire ancora per diverse stagioni, Snowpiercer non si trasformi da buon prodotto di intrattenimento a minestra riscaldata e annacquata.

Staremo a vedere, intanto godetevi sia la prima stagione della serie che Snowpiercer 2 direttamente su Netflix.

