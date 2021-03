Il co-creatore di Invincible e The Walking Dead Robert Kirkman ha di recente rilasciato un’intervista con Collider in cui ha parlato di diversi aspetti della sua serie. Analizziamoli brevemente insieme.

Invincible – indizi sulla Stagione 2

Kirkman ha dichiarato che “è del tutto possibile” che siano già iniziati i lavori fper la seconda stagione della serie:

“La tempistica di produzione è piuttosto scoraggiante. Penso che abbiamo passato molti anni a sviluppare e lavorare a questa stagione. Mentre speriamo di passare alla stagione 2 e oltre, le cose si irrigidiranno. C’è sicuramente molto meno design e cose diverse che devono accadere per passare alla nostra seconda stagione. Ed è del tutto possibile che ci sia già del lavoro che è stato fatto per la seconda stagione. Quindi penso che siamo in una buona posizione per andare avanti, se questo spettacolo finisse per avere successo“.

Invincible – il videogioco

Robert Kirkman ha recentemente affermato che sta “cercando” di ottenere anche un adattamento videoludico di Invincible:

In Invincible non ci saranno crossover con altri personaggi Image

Infine, Kirkman ha afferma che in Invincible non ci saranno crossover con personaggi di altre serie Image Comics. Quando gli è stato chiesto se altri personaggi di Image Comics come Savage Dragon sarebbero mai apparsi nella serie, ha detto quanto segue:

“In questo momento non c’è. Penso che sia una specie di magia dei fumetti e [con] i fumetti posso chiamare Erik Larsen e chiedergli: ‘Ti starebbe bene se Savage Dragon si presentasse?’ e lui direbbe qualcosa come: ‘Sì, fantastico’. Quando inizi a coinvolgere aziende enormi come Amazon, le cose diventano un po’ noiose e difficili e non è lo stesso tipo di processo semplice. Quindi questo ci rende un po’ più difficile fare qualcosa del genere, sfortunatamente“.

Il programma animato di otto episodi è basato sull’omonima serie di fumetti di Kirkman ed è stato ufficialmente presentato in anteprima allo streamer venerdì 26 marzo.

I nuovi episodi di Invincible vengono distribuiti ogni venerdì su Amazon Prime Video.