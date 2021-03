Sono stati rivelati i giochi di Xbox Games With Gold per aprile 2021. Sicuramente si tratta di un’offerta molto più magra del solito, ma comunque degna di attenzione.

Ecco i giochi:

Vikings: Wolves of Midgard dal 1° aprile al 30 aprile.

dal al Dark Void dal 1° aprile al 15 aprile .

dal al . Truck Racing Championship dal 16 aprile al 15 maggio.

dal al Hard Corps: Uprising dal 16 aprile al 30 aprile.

Sicuramente un’offerta molto deludente, ma che forse permetterà di recuperare Dark Void (in effetti l’unico titolo di peso dell’offerta) a chi non lo ha già giocato. Questi sono i titoli per questo mese e ci toccherà aspettare il prossimo per sperare in un’offerta non solo più interessante, ma anche più nutrita in termini di quantità di titoli per Xbox Games With Gold.

Xbox Games With Gold – il servizio di Microsoft

Games With Gold, pur non avendo mai raggiunto i livelli di PlayStation Plus di Sony, aveva in passato offerto dei lotti decisamente migliori di titoli gratuiti per gli abbonati. Questo mese risulta ancora più povero del precedente e non particolarmente gradito dall’utenza, che ha preso in giro in maniera piuttosto plateale la mossa di Microsoft.

Games With Gold resta comunque un servizio in più per chi è abbonato ad Xbox Live. Tuttavia c’è da dire che, con il Game Pass, questa offerta risulta decisamente scarna e poco invitante ora come ora. Forse a maggio ci saranno dei titoli più interessanti? Staremo a vedere.

Non dimentichiamoci comunque del Game Pass per il quale, da domani 1° aprile, sarà anche disponibile Outriders sia per Cloud che per console, com’era già stato annunciato per l’annuncio dei giochi di marzo. Gli abbonati potranno inoltre richiedere, a partire dal 5 aprile, il Doc Byte Set per Rainbow Six: Seige e da oggi il Legend of War Pack per World of Tanks. VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse sarà invece ancora disponibile fino al 15 aprile gratuitamente.

Abbonamento Xbox Live Gold – 3 Mesi | Xbox Live – Codice download