One Piece 1009 – le prime anticipazioni

Attraverso le copie staffetta del numero 18 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto da lunedì 5 aprile 2021, apprendiamo le prime anticipazioni di storia e immagini di One Piece 1009, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU One Piece 1009

Invitiamo a non andare oltre con la lettura dal momento che riporteremo le prime anticipazioni del nuovo capitolo del manga focalizzato all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano (saga dei Quattro Imperatori).

A voi di seguito:

Titolo provvisorio: Inferno ;

Mentre Orochi fugge viene in contatto con il Foderi Rossi e, nonostante sia visibilmente spaventato, crede di poterli battere poichè sono tutti feriti;

I Foderi Rossi sconfiggono Orochi (lo tagliano in pezzi) nella sua evoluzione in serpente a 6 teste (modalità Yamato no Orochi). Anche in questo caso non è ben specificato se sia morto;

I Foderi Rossi dichiarano di non aver tempo da perdere con gente come Orochi;

Fukurokuju prova ad ingaggiare i Foderi Rossi in combattimento;

Le scene si spostano dove Rufy, Law, Kidd, Killer e Zoro stanno combattendo contro Big Mom e Kaido.

Kidd chiede a Law se può scaraventare via uno dei due Imperatori con la sua abilità;

Law risponde che lo avrebbe già fatto se avesse potuto. L’Haki degli Imperatori è così forte che non riesce a smuoverli;

Big Mom e Kaido attaccano assieme con una tecnica chiamata ‘Hakai’. E’ una sorta di versione potenziata ed aggiornata della combinazione ‘Hakoku’ dei giganti Dorry e Brogy;

Zoro ferma l’attacco per un istante, ma ne resta ferito. Gli altri riescono ad evitare il colpo, ringraziando lo spadaccino;

Rufy attacca Kaido con un Gomu Gomu no Fire e Kaido risponde lanciando un fulmine dalla bocca;

Kaido usa un attacco denominato ‘Inferno dei Tre Regni’;

Law ricorre alle sue abilità per catturare Zeus in una scatola metallica creata da Kidd;

Zoro taglia Prometheus e Killer attacca Napoleon;

Grazie all’attacco combinato di Kid e Law, riescono a scaraventare Big Mom fuori da Onigashima dal momento che viene separata da Zeus, Prometheus e Napoleon. Big Mom cade quindi dall’Isola volante;

One Piece sarà in copertina del numero 18 di Weekly Shonen Jump e vanterà una pagina a colori.

Emerge anche una prima tavola in bassa risoluzione che raffigura l’Imperatore Kaido nella sua forma ibrida mentre attacca Rufy.

Il Capitolo 1009 di One Piece sarà disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1008 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 967 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.