Dopo quasi quattro intensi anni di programmazione settimanale, l’adattamento anime di Black Clover si è ufficialmente concluso con l’episodio 170 rivelando finalmente le origini di Asta!

Nel corso dell’arco narrativo del Regno di Spade l’anime aveva rivelato molto del passato di Yuno, delle sue origini, ma aveva lasciato in sospeso molte domande riguardanti quelle Asta. L’episodio finale ha finalmente dato una risposta anche sul passato di Asta, mostrandoci la madre e rivelando i legami della donna con il diavolo Liebe.

If anyone doesn't know, Asta in Japanese means love and Liebe in German I believe also means love. This is why the name Licita gave Liebe is so important. They are her son's. #BlackClover #BC170 #THANKYOUBCSTAFF pic.twitter.com/XN1mqIlYkt

