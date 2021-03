Il sito ufficiale di The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi), il nuovissimo film anime originale della serie The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki, ha rivelato l’aggiunta di tre membri ospiti nel cast.

I membri ospiti sono (da sinistra a destra nell’immagine di sotto):

• Akira Kawashima (kirin comedy duo) interpreta il demone al servizio del membro dei Dieci Comandamenti Zeldris;

• Kana Kurashina è la madre di Elisabetta e la Divinità Suprema del Clan della Dea;

• Yūsuke Inoue ( duocomico NON STYLE) come demone al servizio del membro dei Dieci Comandamenti Zeldris.

Il film aprirà in Giappone il 2 luglio.

The Seven Deadly Sins – il manga

Nakaba Suzuki ha iniziato la serializzazione di The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 10 Ottobre 2012 e ha concluso la serie il 25 Marzo 2020.

L’opera si compone di 364 capitoli che sono stati raccolti in 41 volumi; un one shot inedito, incentrato su Ban Jr. Lancelot, è uscito il 5 Agosto 2021 sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics.

The Seven Deadly Sins – l’anime

La prima serie anime di The Seven Deadly Sins, di 24 episodi, è andata in onda nel 2014 e nel 2015. Netflix in seguito ha trasmesso in streaming la serie. Uno special televisivo in quattro episodi intitolato The Seven Deadly Sins -Signs of Holy War- è stato presentato in anteprima nell’agosto 2016 e Netflix ha iniziato a trasmettere in streaming la serie nel febbraio 2017.

La seconda stagione dell’anime, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, è stata presentata in anteprima a gennaio 2018 e su Netflix nell’ottobre 2018. La stagione è stata seguita dal film The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky nell’agosto 2018.

Per quanto riguarda la terza stagione, The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods (Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin ), è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2019 e si è conclusa a marzo 2020 per poi essere trasmessa ancora una voltra su Netflix.

Infine, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), la nuova stagione del franchise, è stata presentata in anteprima su TV Tokyo in Giappone il 6 gennaio. Netflix trasmetti in streaming l’anime nel 2021. Ricordo che la data d’uscita della stagione è stata posticipata a causa della diffusione del COVID-19.

