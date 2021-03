Il live-action de Le Superchicche (The Powerpuff Girls), la serie a cartoni animati statunitense creata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per Cartoon Network, accoglie nel cast Donald Faison (Dr. Chris Turk in Scrubs) che interpreterà il Professore Drake Utonium.

Drake Utonium viene descritto così:

Il professor Drake è un genio scientifico che è immensamente orgoglioso delle tre straordinarie ragazze che ha creato nel suo laboratorio. Affrontando una crisi di mezza età, è determinato a riparare le sue relazioni con le sue figlie ormai adulte.

Le Superchicche: cosa sappiamo del live-action della CW fino ad ora

Basato sulla serie animata originale di Cartoon Network e sui personaggi creati da Craig McCracken, il live-action vede le Powerpuff riunirsi ancora una volta.

Blossom (interpretata da Chloe Bennet di Agents of S.H.I.E.L.D.), Bubbles (Dove Cameron di Descendants) e Buttercup (Yana Perrault attrice di Broadway), che una volta erano le supereroine d’America, ora sono ventenni disilluse che si risentono per aver perso la loro infanzia nella lotta al crimine. Rimane la domanda se possono mettere da parte il loro risentimento e tornare insieme e salvare il mondo quando ne ha più bisogno.

Il live-action è stato sviluppato da Heather Regnier e Diablo Cody. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi per Berlanti Productions. Warner Bros Television produrrà la serie.

A proposito della seria animata

La “storica” serie a cartoni Le Superchicche (The Powerpuff Girls) fu creata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per Cartoon Network. Direttore della serie fu Genndy Tartakovsky (che diresse anche Il laboratorio di Dexter e Samurai Jack).

La serie vede come protagoniste tre bambine dotate di superpoteri, Lolly, Dolly e Molly, che hanno dedicato le loro vite a combattere il crimine e le forze del male. Il loro motto è: Salveremo il mondo prima di andare a nanna!

In Italia andò in onda su RaiDue, Cartoon Network e Boing.

Acquista i peluche de Le Superchicche (The Powerpuff Girls)