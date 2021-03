Absolute Carnage è stata di certo una serie ben riuscita ed anche molto horror. Adesso i fan dei fumetti Marvel saranno felici di sapere che a partire da Luglio vedrà la luce una nuova serie di fumetti Marvel dedicata al simbionte più pericoloso di tutti, intitolata Extreme Carnage.

Infatti Marvel Comics ha annunciato Extreme Carnage, una nuova saga che partirà sulle pagine di Extreme Carnage Alpha #1 in arrivo per l’appunto il Luglio prossimo. Extreme Carnage verrà scritto da Phillip Kennedy Johnson, autore candidato agli Eisner Award che si occuperà del lancio della nuova testata su Alien pubblicata dalla stessa Marvel, e vedrà per protagonisti i cinque simbionti della Life Foundation, meglio conosciuti come i “Venomiti”, e naturalmente Cletus Kasady a.k.a. Carnage.

EXTREME CARNAGE!

Di seguito possiamo vedere l’immagine, realizzata da Leinil Francis Yu and Sunny Gho, mostra i simbionti Carnage, Phage, Scream, Lasher, Riot e Agony, insieme a un settimo “non classificato” che conosceremo più avanti:

Phage, Scream, Lasher, Riot, Agony, i cinque simbionti affronteranno la loro più grande sfida, Carnage permettendo. I simbionti della Life Foundation hanno sempre cercato di far conciliare le intenzioni talvolta nobili dei loro ospiti con gli impulsi molto spesso sanguinari dei simbionti. Ma i simbionti della Life Foundation non sono gli unici che si sono reinventati dopo King in Black, ma lo stesso Carnage ha dei piani per i suoi fratelli più piccoli.

Di seguito una piccola sinossi della saga Extreme Carnage concessa da Phillip Kennedy Johnson:

“Dopo King in Black, tutto ciò che pensavamo di sapere sui simbionti è cambiato. Ogni uomo, donna e bambino nell’universo Marvel ha compreso quanto possano essere terrificanti queste entità, che ancora oggi sono in mezzo a loro. In Extreme Carnage non solo spiegheremo ciò che Carnage è e sarà in questa nuova era post-King in Black, ma metteremo anche in scena il ritorno di alcuni dei simbionti più letali in assoluto“.

