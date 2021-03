Come sappiamo ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ di The Falcon and The Winter Soldier la nuova serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

L’attrice Erin Kellyman durante una nuova intervista promozionale con USA Today, interprete di Karli Morgenthau in The Falcon and The Winter Soldier, ha parlato del suo ruolo nello show prodotto dai Marvel Studios e delle motivazioni dei Flag Smashers, lasciando intendere che il gruppo si stia battendo per una giusta causa:

“La Marvel fa un lavoro grandioso nel far sì che tutte le loro storie rappresentino qualcosa di significativo per la società. Sono d’accordo con la lotta dei Flag Smashers. Non sono obbligatoriamente d’accordo con il modo in cui lo stanno facendo ma è molto importante e penso che le persone debbano provare a ricollegarlo al mondo in cui viviamo oggi. Quando il 50% della popolazione scomparve, le cose iniziarono a migliorare. Sembrava che ci fosse più speranza. Ciò che la guida è buono, e viene da un bel posto. Sarà molto interessante vedere in che modo andrà avanti.”

Successivamente l’attrice ha paragonato la leader dei Flag Smashers al personaggio di Enfys Nest in Solo: A Star Wars Story:

“Sto iniziando ad abituarmi all’idea di interpretare villain mascherati che hanno buone intenzioni. Sia Enfys Nest che Karli Morgenthau hanno molte sfaccettature e, a prima impatto, potrebbero sembrare persone che stanno cercando di causare problemi e niente di buono. Ma in fondo, la loro lotta è pura ed è rilevante e le persone hanno bisogno di ascoltarli.”

The Falcon And The Winter Soldier – in breve

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

