Venerdì 19 Marzo ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL SECONDO EPISODIO DI THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Nel corso di un’intervista con Entertainment Tonight , lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman ha parlato di una scena in particolare e proprio quella del primo episodio che si svolge in banca. La scena in questione ha originato un dibattito su quanto e come guadagnassero gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe, e svelando che la scena ha attirato l’attenzione dei dirigenti dei Marvel Studios:

“È divertente perché quella scena, quel momento in particolare, ha praticamente mandato tutti nel panico in Marvel. Abbiamo ricevuto delle chiamate da Kevin Feige, da Lou D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, chiunque in Marvel ci ha chiesto spiegazioni. Ed a prescindere da cosa ci sia dietro, ha colpito le persone che ci hanno intervistato e tutte le persone che lavorano lì.“

Lo Showrunner ha proseguito dicendo:

“Penso che il motivo di questa cosa è che per la prima volta abbiamo visto un supereroe nei panni di una persona comune, e speriamo di aver risposto a quella domanda in un certo senso, mostrando come non sia semplice essere un supereroe. Un sacco di supereroi sono al verde, soprattutto ora che Tony Stark è morto“

The Falcon And The Winter Soldier – la serie

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

