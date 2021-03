Sono stati pubblicati due nuovi spot televisivi per The Suicide Squad dopo l’uscita del suo primo trailer, che trovate qui.

Il film DC in uscita è un soft-reboot / sequel di Suicide Squad del 2016 di David Ayer. Il trailer integrale mostra che l’avventura per i protagonisti sarà piena zeppa di sangue, violenza e risate.

I 2 nuovi spot televisivi per The Suicide Squad

Nei due nuovi spot televisivi, pubblicati tramite Twitter e Instagram del regista James Gunn, non ci sono molti nuovi filmati, ma possiamo dare un’altra rapida occhiata alla malvagia stella marina aliena Starro.

Potete trovare entrambi i nuovi clip video qui di seguito:

Starro promette di essere un formidabile nemico per la squadra: è stato il primo villain che la Justice League of America abbia mai affrontato nei fumetti e ha la capacità di creare versioni più piccole e parassitarie di se stesso che si attaccano ai volti delle persone e controllano i loro corpi.

The Suicide Squad vede il ritorno di Harley Quinn di Margot Robbie, Amanda Waller di Viola Davis, Captain Boomerang di Jai Courtney e Rick Flag di Joel Kinnaman. Il film introdurrà anche nuovi arrivi ​​come Bloodsport di Idris Elba, King Shark di Sylvester Stallone, Thinker di Peter Capaldi e Peacemaker di John Cena. Peacemaker sta anche per ottenere il suo spinoff su HBO Max, in cui John Cena riprenderà il suo ruolo.

Qui di seguito, trovate una breve sinossi del film:

“Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro“.

The Suicide Squad del regista James Gunn sarà pubblicato simultaneamente nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max il prossimo 6 agosto.

