Un giovane uomo giapponese di 28 anni ha scalato un edificio a Tokyo per rubare alcune carte di Pokémon e Yu-Gi-Oh!

Cronaca di un furto di carte di Pokémon e Yu-Gi-Oh!

Verso le 5 del mattino del 23 marzo, mentre la maggior parte dei cittadini di Tokyo dormiva, Kensuke Nakanishi era già nel quartiere Ikebukuro della città. Dopo essere arrivato in cima a un edificio nell’area sviluppata a est della stazione di Ikebukuro, il 28enne Nakanishi ha legato una fune al parapetto sul bordo del tetto, ha attaccato l’altro a se stesso e ha scavalcato il lato dell’edificio.

Si è poi calato per ben cinque metri camminando lungo il muro esterno dell’edificio per posizionarsi di fronte a una finestra del sesto piano. Rompendo il pannello di vetro, Nakanishi è quindi entrato nella struttura e ha effettuato il suo furto pianificato dei beni di valore all’interno.

Tutto per ottenere alcuna carte rare di Pokémon e Yu-Gi-Oh!.

L’obiettivo di infiltrazione di Nakanishi era un negozio di carte collezionabili, dove ha rubato circa 80 carte dei due franchise di successo e altri, per un valore totale di circa un milione di yen (7.729,97 euro), e ha anche rubato circa 260.000 yen (2009,79 euro) in contanti.

Tuttavia, Nakanishi, che lavora in una società di informatica, è stato prelevato dalla polizia metropolitana di Tokyo e arrestato per il furto meno di una settimana dopo, il 29 marzo.

Sebbene i metodi di Nakanishi possano sembrare audaci per chi non lo sapesse, lo stesso ladro ha minimizzato il loro livello di audacia. Ha detto agli investigatori:

“Ero al club di arrampicata su roccia al liceo, quindi non avevo paura di essere così in alto“.

Mentre un’enorme pila di carte rare è qualcosa che molti giocatori di carte hard-core desiderano, l’interesse di Nakanishi sembra essere stato puramente per il loro valore economico, poiché dice che stava progettando di rivenderle per saldare i propri debiti personali.

Alla fine, l’audacia del suo piano potrebbe essere stata la sua rovina. Gli investigatori sono stati in grado di identificarlo dal filmato della telecamera di sicurezza che lo mostrava mentre camminava all’esterno dell’edificio, qualcosa che apparentemente Nakanishi non ha preso in considerazione.

