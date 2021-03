Secondo quanto riferito, i Foo Fighters sono i protagonisti di un film horror / commedia segreto del regista di Hatchet 3 BJ McDonnell. Il film è stato presumibilmente girato in segreto durante la pandemia e conterrà una serie di “cameo di star”.

I Foo Fighters nella commedia horror segreta di BJ McDonnell

Chissà cosa significa questo di preciso, ma le fonti di Bloody Disgusting dicono che il film è stato prodotto dagli Universal Studios. I Foo Fighters, attualmente composti da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shifiett e Rami Jaffee, dovrebbero aver preso parte al film. Pensate ai Kiss nel film in Kiss Meets the Phantom of the Park, come ha sottolineato BD, per un quadro di riferimento su cosa aspettarsi probabilmente da questo film.

I Foo Fighters sono perfetti per una parte in una commedia a sfondo horror. Dave ha sempre avuto una natura giocosa, così come il resto della band, recitando spesso nei propri bizzarri video nel corso degli anni.

Ce ne sono alcuni con un’inclinazione spiccatamente comica e ironica, come ad esempio il video della bellissima Everlong, tratta dal loro secondo album del 1997 The Colour and the Shape:

A febbraio è stato anche pubblicato il loro ultimo album, Medicine at Midnight. È un ottimo album, con tre singoli usciti finora. Speriamo che la pandemia si attenui al punto che possiamo tornare presto a goderci i concerti dal vivo perché i Foo Fighters sono davvero una ottima band live.

Per quanto riguarda il film, non sono state girate abbastanza commedie horror in questo periodo, per cui, se il progetto dovesse essere ultimato, non sarebbe male poter guardare un film del genere per noi appassionati, a maggior ragione se fosse anche una buona commedia horror.

Al momento non è noto quando il film con i Foo Fighters vedrà la luce, per cui vi invito a restare sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

