My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission, il terzo film del franchise di My Hero Academia uscirà nelle sale giapponesi il 6 agosto 2021. Il primo trailer del film è già stato pubblicato, potete guardarlo cliccando qui, mentre ora possiamo dare un’occhiata più da vicino ai nuovi costumi di Bakugo, Midoriya e Todoroki!

My Hero Academia World Heroes’ Mission – un nuovo look per il trio di eroi

I nuovi costumi danno un look decisamente diverso al trio di eroi, più eleganti e decisamente più conformi alla missione alla quale dovranno partecipare.

Ai costumi di Bakugo e Todoroki sono stati aggiunti dei cappucci come quello di Midoriya e a tutti e tre sono stati eliminati gli elementi più voluminosi, cosa particolarmente evidente per il costume di Bakugo, i cui guanti sono stati allegeriti.

Per quanto riguarda il motivo per cui Midoriya, Bakugo e Todoroki hanno visto questi drastici cambiamenti ai loro costumi da eroi è perché stanno lavorando con eroi di tutto il mondo in questo nuovo film.

A proposito di My Hero Academia World Heroes’ Mission

Il film narrerà una storia completamente originale non presente nel manga. Kohei Horikoshi, il creatore del manga, sarà, come nei primi due film, il supervisore capo del progetto e character designer dei personaggi inediti.

Un misterioso gruppo chiamato Humarize crede fortemente nella teoria Quirk Singularity Doomsday che afferma che se i quirk si mescolano ulteriormente con le generazioni future, quel potere porterà alla fine dell’umanità. Per salvare tutti, i Pro-Hero di tutto il mondo chiedono agli eroi in formazione della UA Academy di assisterli e di formare una squadra di eroi selezionati a livello mondiale. Spetta a loro salvare il mondo e il futuro degli eroi in quella che è la crisi più pericolosa che abbia mai avuto luogo in My Hero Academy.

Kenji Nagasaki dirigerà nuovamente il film presso Studio Bones. Yousuke Kuroda torna nei panni di sceneggiatore, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Yuki Hayashi come compositore.

