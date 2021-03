Tutti i fan dei Pokémon, Dragon Ball e i collezionisti di lattine in generale non possono fare a meno di desiderare almeno una lattina di Ocean Bomb. Quest’acqua aromatizzata ha conquistato tutto il mondo sia per il suo design che per il suo gusto.

Queste lattine sono prodotte dalla Your Heart Beat Ocean Bomb (YHB Ocean), una società taiwanese che produce bevande trattate con biotecnologie. Il suo prodotto di punta, infatti, è l’acqua marina raccolta a 710 metri di profondità nelle acque del mare di Hualien. Il successo popolare, però, lo deve alle lattine del marchio Ocean Bomb dedicate ai Pokèmon, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Dalle lattine di acqua aromatizzata a tema Pokémon a quelle di Dragon Ball

Queste bellissime lattine inizialmente erano destinate solo al mercato asiatico, ma era impossibile che passassero inosservate. I Pokémon contano milioni di fan in tutto il mondo, che sono collezionisti per vocazione. Chi non vorrebbe riempire una mensola con tutte queste lattine e completare la propria collezione?

I Pokémon sono delle creature immaginarie oggi conosciute in tutto il mondo che vantano moltissimi appassionati. A loro sono stati dedicati anime e film, oltre ad una serie innumerevole di gadget. Gli anni Novanta sono passati da un pezzo, ma la passione è rimasta la stessa.

Un’altra amatissima serie, che ancora oggi riscuote enorme successo, è quella di Dragon Ball. Di certo non potevano mancare le lattine di soda Ocean Bomb dedicate a Dragon Ball e ai suoi personaggi. Già al primo sorso di questa bevanda sentirai crescere i tuoi poteri da Super Saiyan!

Se stai cercando una bevanda frizzante che sia buona da bere ma anche bella da vedere, non perderti le lattine di Dragon Ball. Sono dedicate ai personaggi più iconici della serie, ovviamente Goku (gusto arancia) e Vegeta (sidro di mele), ma ci sono anche personaggi come Majin Bu (gusto pesca) e Mirai Trunks (uva bianca).

